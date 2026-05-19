Marcus Rashford một lần nữa trở thành cái tên nóng trên thị trường chuyển nhượng Tây Ban Nha. Tương lai của tiền đạo người Anh vẫn chưa được định đoạt và Real Madrid bất ngờ nổi lên như một bến đỗ tiềm năng.

Trong mùa giải sắp kết thúc, Rashford thi đấu cho Barcelona theo dạng cho mượn từ MU và đạt hiệu suất khá tốt.

Rashford mừng bàn thắng vào lưới Real Madrid ở Siêu kinh điển . Ảnh: EFE

Tuy nhiên, dù Hansi Flick thích Rashford, nhưng tân vương La Liga vẫn chưa chắc chắn về việc kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá khoảng 30 triệu euro.

Theo thông tin từ Independent, Jose Mourinho đã đưa Rashford vào danh sách những mục tiêu đầu tiên nếu ông tiếp quản Real Madrid.

HLV người Bồ Đào Nha hiểu rất rõ Rashford khi cả hai từng làm việc cùng nhau tại MU, giai đoạn Rashy bắt đầu khẳng định tên tuổi ở đội một.

Mourinho đánh giá cao tốc độ, khả năng dứt điểm cũng như sự đa năng của Rashford trên hàng công. Ông không chỉ xem anh là tiền đạo cánh, mà còn có thể đá như tiền đạo lùi hoặc trung phong di chuyển rộng.

Với Real Madrid, ngoài ý nghĩa chuyên môn, đây còn là thương vụ mang giá trị biểu tượng, bởi Rashford vẫn được một bộ phận Barca yêu thích.

Trong khi đó, MU muốn bán đứt Rashford thay vì tiếp tục cho mượn. Đội chủ sân Old Trafford cần đầu tư vào các mục tiêu khác trong mùa giải trở lại Champions League.

Vấn đề của Barcelona nằm ở bài toán tài chính. Dù mức phí 30 triệu euro không quá cao, đội bóng Catalunya vẫn phải cân nhắc khả năng cân đối quỹ lương và ngân sách. Chính sự chần chừ đó có thể mở ra cơ hội cho Real Madrid.

Nếu cập bến Bernabeu, Rashford sẽ cạnh tranh với những cái tên như Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Rodrygo. Tuy nhiên, Mourinho luôn ưa thích những đội hình có tính cạnh tranh cao và tin rằng Rashy đủ khả năng tạo ra khác biệt.

Rashford đang khiến thị trường chuyển nhượng nóng lên ngay trước khi chính thức mở. Với Mourinho, không có điều gì là không thể xảy ra.