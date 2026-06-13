Đáng chú ý, động thái dành cho tuyển thủ Hy Lạp 24 tuổi không đồng nghĩa "Pháo thủ" sẽ từ bỏ mục tiêu hàng đầu là Morgan Rogers (Aston Villa).

Theo The Athletic, Arsenal cân nhắc chi 35 triệu bảng Anh chiêu mộ Tzolis, sau mùa bóng bùng nổ tại Bỉ.

Cầu thủ này đã có 34 lần khoác áo đội tuyển Hy Lạp, ghi 9 bàn thắng và đang là một trong những ngôi sao nổi bật nhất giải VĐQG Bỉ.

Arsenal muốn chiêu mộ Tzolis - Ảnh: G.B

Gia nhập Club Brugge từ Fortuna Düsseldorf năm 2024 với mức phí chưa đến 6 triệu bảng, Tzolis nhanh chóng khẳng định giá trị.

Mùa vừa qua, cầu thủ chạy cánh trái ghi 22 bàn trên mọi đấu trường và đóng góp tới 29 pha kiến tạo. Trước đó, năm đầu tiên khoác áo Brugge, Tzolis cũng để lại dấu ấn với 21 bàn thắng cùng 16 đường kiến tạo.

Tính tổng cộng, Tzolis tham gia trực tiếp vào 88 bàn thắng chỉ sau 108 trận cho Club Brugge - hiệu suất vô cùng ấn tượng.

HLV Mikel Arteta đang lên kế hoạch làm mới hàng công Arsenal trong bối cảnh tương lai của Gabriel Martinelli, Leandro Trossard và Gabriel Jesus bỏ ngỏ.

Dù Morgan Rogers vẫn là mục tiêu ưu tiên, mức giá của ngôi sao Aston Villa được dự báo sẽ rất cao.

Tzolis không được xem là phương án thay thế cho tuyển thủ Anh, mà là một sự bổ sung chiều sâu chất lượng theo định hướng của Arteta cùng Giám đốc thể thao Andrea Berta.