Kết quả bóng đá World Cup hôm nay
Bảng Ngày Giờ Mã trận Trận đấu Kênh trực tiếp
A 12/06 02:00 Trận 1 Mexico 2-0 Nam Phi XEM VIDEO
A 12/06 09:00 Trận 2 Hàn Quốc 2-1 CH Séc XEM VIDEO
B 13/06 02:00 Trận 3 Canada 1-1 Bosnia VTV3, VTV10, VTV6
D 13/06 08:00 Trận 4 Mỹ vs Paraguay VTV3, VTV6