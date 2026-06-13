2h00 ngày 14/6, sân Levi’s

Trong các kỳ World Cup gần đây, Thụy Sĩ luôn là đội tuyển khiến những ông lớn phải dè chừng.

Thụy Sĩ không sở hữu hào quang như Tây Ban Nha, Brazil, Pháp hay Argentina, nhưng lại có thứ vũ khí mà bất kỳ đối thủ nào cũng ngại đối mặt, đó là sự ổn định.

Kể từ World Cup 2006, Thụy Sĩ gần như đã trở thành khách quen của vòng knock-out. Họ liên tục vượt qua vòng bảng, từng loại Pháp ở EURO 2020 và nhiều lần khiến các ứng viên vô địch phải trải qua những trận đấu đầy khó khăn.

Thụy Sĩ được đánh giá cao hơn Qatar. Ảnh: Opta

Bước vào World Cup 2026, đội bóng xứ đồng hồ tiếp tục mang theo hình ảnh quen thuộc ấy. Đội trưởng Granit Xhaka vẫn là thủ lĩnh nơi tuyến giữa.

Manuel Akanji là chốt chặn đáng tin cậy ở hàng phòng ngự. Trong khi đó, thế hệ trẻ đang dần tiếp quản vai trò của những công thần đã chia tay đội tuyển.

Trận mở màn gặp Qatar được xem là cơ hội để Thụy Sĩ tạo lợi thế sớm trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Trên lý thuyết, họ được đánh giá cao hơn đại diện châu Á về kinh nghiệm, chất lượng đội hình lẫn bản lĩnh ở các giải đấu lớn.

Tuy nhiên, Thụy Sĩ hiểu rằng World Cup chưa bao giờ là nơi dành cho sự chủ quan.

Qatar đã trưởng thành đáng kể kể từ giải đấu trên sân nhà năm 2022 và vẫn sở hữu những cầu thủ đủ khả năng tạo khác biệt như Akram Afif hay Almoez Ali.

Với Thụy Sĩ, mục tiêu không dừng ở việc vượt qua vòng bảng. Sau nhiều lần tiến gần tới nhóm tinh hoa của bóng đá thế giới, họ muốn chứng minh mình không chỉ là đội tuyển khó chịu, mà còn đủ sức trở thành một hiện tượng thực sự tại World Cup 2026.

Đội hình dự kiến:

Qatar: Abunada; Al-Oui, Khoukhi, Pedro Miguel, Ahmed; Laye, Fathi, Gaber; Abdurisag, Afif, Edmilson

Thụy Sĩ: Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Vargas, Rieder, Ndoye; Amdouni.

Dự đoán: Thụy Sĩ thắng 1-0.