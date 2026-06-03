Theo giới truyền thông xứ sương mù, có tới 8 cầu thủ Arsenal nằm trong danh sách thanh lý ở kỳ chuyển nhượng tới.

HLV Mikel Arteta muốn nâng cấp đội hình sau mùa giải thành công, với bộ đôi mục tiêu chất lượng Morgan Rogers (Aston Villa) và Julian Alvarez (Atletico Madrid). Tuy nhiên, cả hai thương vụ sẽ vô cùng tốn kém.

Julian Alvarez và Morgan Rogers là hai mục tiêu trong mơ của Arsenal - Ảnh: T.T

Morgan Rogers hiện cũng nằm trong tầm ngắm MU và Paris Saint-Germain. Trong khi Alvarez vừa nhận được lời đề nghị trị giá 87 triệu bảng từ Barcelona, nhưng Atletico Madrid từ chối ngay lập tức.

Các cuộc cạnh tranh chuyển nhượng quyết liệt khiến Arsenal cần chuẩn bị sẵn nguồn ngân sách lớn. Bởi vậy, việc bán bớt cầu thủ là bước đi cần thiết.

Hai cái tên khả năng ra đi cao nhất là Fabio Vieira và Reiss Nelson. Bộ đôi tiền vệ này liên tục được đem cho mượn hai mùa giải gần đây.

Ngoài ra, Arsenal cũng lắng nghe các đề nghị dành cho Christian Norgaard - tân binh mới chỉ mới gia nhập đội bóng cách đây một năm, cùng Ben White.

Tương lai tài năng trẻ Ethan Nwaneri cũng không được đảm bảo, sau quãng thời gian thi đấu dưới dạng cho mượn tại Marseille.

Bộ ba Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli và Trossard đều hết hạn hợp đồng vào tháng 6/2027. Nếu không đạt thỏa thuận gia hạn, hè năm nay là cơ hội cuối cùng để Arsenal thu về khoản phí chuyển nhượng cao từ 3 cái tên kể trên.

Gabriel Jesus và Martinelli có thể bị rao bán - Ảnh: AFC

Dù bổ sung nhiều nhân tố tấn công hè năm ngoái, Arsenal vẫn gặp khó trong việc tạo ra cơ hội ở các trận đấu lớn, điển hình là thất bại trước PSG vừa qua.

Chính vì vậy, Arteta quyết tâm mang về ngôi sao với khả năng tạo đột biến cao. Morgan Rogers là mũi nhọn nổi bật nhất của Aston Villa mùa 2025/26.

Bản thân Rogers sẵn sàng chuyển tới Emirates nếu nhận được đề nghị phù hợp. Aston Villa sẽ cân nhắc bán cầu thủ để đáp ứng quy định cân bằng tài chính.

Trong khi Julian Alvarez là mục tiêu trong mơ của Arsenal. Tuy nhiên, Pháo thủ thất thế khi đặt bên cạnh Barcelona - đội bóng đang cân nhắc gửi mức phí mới tới Atletico Madrid.