Qatar và Thụy Sĩ sẽ bắt đầu chiến dịch World Cup 20226 của mình bằng cuộc đối đầu tại Santa Clara, California. Hai đội ở bảng B cùng với Bosnia & Herzegovina và nước chủ nhà Canada.

Chủ nhà của kỳ World Cup cách đây 4 năm, bước vào trận đấu này với phong độ không ổn định. Họ chỉ có 1 điểm sau 3 trận vòng bảng tại Cúp các QG Ả rập hồi tháng 12 năm ngoái.

Trong 2 trận đấu ‘hâm nóng’ chuẩn bị cho World Cup 2026, Qatar để thua 0-1 CH Ireland và mới đây hòa không bàn thắng với El Salvador.

Thụy Sĩ được các chuyên gia đồng loạt đặt niềm tin chiến thắng. Ảnh: FansPass

Một chi tiết không thể bỏ qua khác, Qatar chỉ ghi được 1 bàn trong 5 trận gần nhất. Việc thiếu hiệu quả trong khâu dứt điểm là mối lo ngại lớn với HLV trưởng Julen Lopetegui.

Ngược lại, Thụy Sĩ bước vào World Cup 2026 với tinh thần đầy phấn khởi và phong độ tuyệt vời. Họ bất bại ở chiến dịch vòng loại, với 6 thắng 2 hòa, chỉ để thủng lưới 2 bàn và có tới 14 lần tung lưới đối thủ.

Ở 2 trận giao hữu gần đây, Thụy Sĩ thắng 4-1 Jordan và hòa 1-1 Úc.

Trong quá khứ Qatar và Thụy Sĩ mới chỉ gặp nhau đúng một lần – diễn ra vào tháng 11/2018, với chiến thắng tối thiểu thuộc về Qatar nhờ pha lập công của Akram Afif.

Đây là lần thứ 2 Qatar góp mặt ở World Cup, sau lần đầu cách đây 4 năm với tư cách là chủ nhà. Trong khi đó, với Thụy Sĩ đánh dấu lần thứ 13 điền tên vào ngày hội bóng đá thế giới. Trong BXH mới nhất của FIFA, Thụy Sĩ ở vị trí 19, còn Qatar là 56.

Theo đánh giá, hàng thủ là điểm mạnh của Thụy Sĩ, chơi tổ chức và vô cùng kỷ luật. Một Qatar có vấn đề trong khâu dứt điểm, sẽ rất khó để tìm mành lưới đối phương.

Không có gì khó hiểu khi Thụy Sĩ được xếp ở ‘cửa trên’ trong trận ra quân mà cả 2 đều cần khởi đầu thuận lợi, để bước đi tiếp theo đỡ chông gai hơn.

Dự đoán kết quả Qatar vs Thụy Sĩ, bảng B World Cup 2026, tất cả các chuyên gia đều đặt niềm tin vào đoàn quân của HLV Murat Yakin, trong đó có đến 3 người chọn cùng một tỷ số.

Cụ thể, cả chuyên gia bóng đá ESPN, BBC lẫn Sportskeeda đều dự đoán Thụy Sĩ thắng 2-0 Qatar. Riêng chuyên gia bóng đá Sportsmole thì chọn kết quả Qatar 1-2 Thụy Sĩ.

Đội hình dự kiến:

Qatar: Aboundi; Alawi, Khokh, Badr Miguel, Ahmed; Lee, Fathi, Jaber; Badrasj, Afif, Edmilson

Thụy Sĩ: Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Vargas, Rieder, Ndoye; Amdouni