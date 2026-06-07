MU liên hệ Cuti Romero

Theo giới truyền thông Anh, Cuti Romero đang đứng trước khả năng thay đổi hướng đi trong sự nghiệp khi nhận được sự quan tâm từ MU.

Trung vệ 28 tuổi người Argentina có thể rời London sau mùa giải khó khăn cùng Tottenham – đội chật vật giành quyền trụ hạng.

MU muốn chiêu mộ Cuti Romero. Ảnh: Spurs

Sự thiếu ổn định và kế hoạch liên tục đảo lộn của Spurs là nguyên nhân khiến Romero nghĩ về tương lai. Sân Old Trafford luôn mở rộng cửa chào đón anh.

MU đang muốn tăng cường nhiều vị trí trong đội hình, khi giành quyền tham dự Champions League mùa giải tới. Mua trung vệ mới là yêu cầu bắt buộc.

Trước khả năng Cuti Romero yêu cầu được rời Tottenham, MU có thể bước vào quá trình đàm phán chuyển nhượng với mức phí khoảng 55 triệu bảng.

Arsenal đàm phán Goretzka

Sau khi giành danh hiệu Ngoại hạng Anh – kết thúc 22 năm dài chờ đợi – Arsenal bước vào quá trình củng cố đội hình với mục tiêu Leon Goretzka.

Bộ phận phụ trách bóng đá Arsenal đánh giá rất cao sự năng động của Goretzka, mẫu tiền vệ trung tâm có thể đảm nhận nhiều vai trò khác nhau.

Arsenal đàm phán hợp đồng Goretzka. Ảnh: FCBayern

Goretzka hết hợp đồng với Bayern Munich và đang xem xét chuyển ra nước ngoài thi đấu. Thời gian qua, cầu thủ 31 tuổi được các đội Serie A như Juventus, Inter Milan và AC Milan quan tâm.

Dù vậy, Premier League và môi trường Arsenal có vẻ hấp dẫn Goretzka hơn so với các đội bóng Italia.

Việc ký hợp đồng dạng chuyển nhượng tự do với Goretzka giúp Arsenal có thêm giải pháp để xoay tua cùng Martin Odegaard, Declan Rice.

Tottenham muốn có Gakpo

Vừa giành quyền trụ hạng, Tottenham quyết tâm gây tiếng vang trên thị trường chuyển nhượng mùa hè để giúp Roberto De Zerbi xây dựng dự án mới.

Sau Andy Robertson và Marcos Senesi cho hàng thủ, tham vọng của Tottenham là chiêu mộ Cody Gakpo để bổ sung hàng công.

Cody Gakpo được Tottenham quan tâm. Ảnh: LFC

Việc Cody Gakpo rời sân Anfield là khả năng hoàn toàn có thể xảy ra. Mùa giải vừa qua, tiền đạo người Hà Lan được Arne Slot ưu ái, nhưng vị HLV đồng hương đã bị sa thải.

Trong dự án bóng đá với Andoni Iraola, tương lai của Gakpo không đảm bảo. Vì thế, Tottenham nhanh chóng đưa ra đàm phán.

Tottenham dự định chi ra con số 70 triệu bảng. Spurs muốn có Gakpo để cùng Xavi Simons tạo nên bộ khung tấn công mới đậm chất Hà Lan.