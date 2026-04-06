Các phi hành gia Artemis II không chỉ thử nghiệm bộ đồ sinh tồn tối tân mà còn sẵn sàng ghi lại những hình ảnh vũ trụ ngoạn mục, trong khoảnh khắc được xem là đỉnh điểm của chuyến bay.

Hình ảnh tàu vũ trụ Orion của NASA sau khi thực hiện thao tác đốt nhiên liệu hiệu chỉnh hướng đi, tinh chỉnh quỹ đạo của tàu hướng tới Mặt Trăng. Orion và bốn thành viên phi hành đoàn của sứ mệnh Artemis II sẽ thực hiện chuyến bay vòng quanh phía xa của Mặt Trăng vào ngày 7/4 (giờ Hà Nội). Nguồn: NASA

Trong khi con tàu tiến sâu vào không gian, các kiểm soát viên nhiệm vụ tại Houston đã phối hợp chặt chẽ với phi hành đoàn để thực hiện một lần hiệu chỉnh quỹ đạo quan trọng.

Động cơ của tàu Orion được kích hoạt (kéo dài 17,5 giây), nhằm tinh chỉnh đường bay hướng tới Mặt Trăng. Động tác ngắn nhưng chính xác này đảm bảo con tàu duy trì quỹ đạo dự kiến, một yếu tố then chốt cho cú bay vòng lịch sử.

Tiếp cận Mặt Trăng với độ chính xác cao

Các phi hành gia NASA gồm Reid Wiseman, Victor Glover và Christina Koch, cùng phi hành gia Jeremy Hansen của Canadian Space Agency, đang duy trì quỹ đạo tiếp cận được kiểm soát chặt chẽ.

Nhóm dự kiến thực hiện bay vòng Mặt Trăng vào ngày 6/4 (7/4 - giờ Việt Nam), một cột mốc đánh dấu bước tiến lớn trong chương trình đưa con người trở lại không gian sâu sau hơn nửa thế kỷ.

Sự phối hợp giữa phi hành đoàn và đội mặt đất được ví như “đi dây” trong không gian, khi chỉ cần sai lệch nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hành trình. Tuy nhiên, dữ liệu đo đạc cho thấy Orion đang di chuyển ổn định, đúng theo kế hoạch đã tính toán trước.

Thử nghiệm bộ đồ sinh tồn tối quan trọng

Trước khi bước vào giai đoạn tiếp cận quyết định, các phi hành gia đã hoàn thành một thử nghiệm then chốt: đánh giá bộ đồ Orion Crew Survival System (OCSS). Đây là hệ thống bảo vệ sinh tồn được thiết kế cho những tình huống khẩn cấp nhất.

Trong bài thử nghiệm, từng thành viên thực hiện đầy đủ quy trình: mặc và tăng áp bộ đồ, kiểm tra rò rỉ, luyện tập vào ghế, thử khả năng di chuyển, đồng thời kiểm tra khả năng ăn uống trong điều kiện mặc đồ kín hoàn toàn.

Bộ đồ này không chỉ bảo vệ trong các giai đoạn quan trọng của chuyến bay mà còn cung cấp hỗ trợ sự sống nếu khoang tàu bị giảm áp, hoặc trong tình huống sinh tồn sau khi hạ cánh xuống đại dương.

Các kỹ sư NASA đánh giá thử nghiệm thành công, cho thấy hệ thống hoạt động ổn định trong môi trường vi trọng lực kéo dài. Điều này đặc biệt quan trọng khi phi hành đoàn chuẩn bị tiến sâu hơn vào vùng không gian chịu ảnh hưởng của lực hấp dẫn Mặt Trăng.

Bước vào vùng ảnh hưởng hấp dẫn của Mặt Trăng

Theo kế hoạch, Orion sẽ đi vào “vùng ảnh hưởng” của Mặt Trăng lúc 12h41 sáng ngày 6/4. Từ thời điểm này, lực hấp dẫn của Mặt Trăng trở thành yếu tố chính chi phối quỹ đạo tàu, thay vì lực hấp dẫn Trái Đất.

Đây là bước ngoặt lớn, xác nhận rằng sứ mệnh đã thực sự bước vào giai đoạn không gian sâu.

Việc vượt qua ranh giới này mở đường cho ngày bay thứ 6 của nhiệm vụ, khi phi hành đoàn sẽ đi vòng phía xa Mặt Trăng, khu vực chưa từng có phi hành gia nào ghé thăm kể từ thời kỳ Apollo.

Khoảnh khắc phá kỷ lục lịch sử

Sự kiện được mong chờ nhất là khi phi hành đoàn vượt qua kỷ lục khoảng cách xa nhất mà con người từng đạt được so với Trái Đất, hiện do sứ mệnh Apollo 13 thiết lập năm 1970.

Khi đạt cột mốc này, Artemis II sẽ đánh dấu bước tiến mới trong hành trình chinh phục không gian sâu của loài người.

Hình ảnh mặt tối của Trái Đất Ảnh: NASA

Sau đó, tàu Orion sẽ thực hiện tiếp cận gần Mặt Trăng nhất ở khoảng cách khoảng 6.550km, trước khi tiếp tục bay xa khỏi Trái Đất tới khoảng 406.773km, mức tối đa trong chuyến bay.

Những con số này không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn tượng trưng cho việc nhân loại tiến xa hơn bao giờ hết khỏi hành tinh quê nhà.

“Earthrise” và nhật thực nhìn từ không gian

Một trong những khoảnh khắc được mong đợi nhất là hiện tượng “Earthrise”, khi Trái Đất xuất hiện trở lại phía chân trời Mặt Trăng sau khi tàu bay qua phía khuất.

Hình ảnh này từng trở thành biểu tượng trong lịch sử thám hiểm không gian và dự kiến sẽ được tái hiện với chất lượng cao hơn nhờ công nghệ hiện đại.

Ngoài ra, phi hành đoàn còn có cơ hội quan sát một nhật thực đặc biệt, khi Mặt Trời đi qua phía sau Mặt Trăng từ góc nhìn của họ. Hiện tượng này hiếm khi được con người quan sát trực tiếp từ không gian sâu, hứa hẹn mang lại những dữ liệu khoa học quý giá cũng như hình ảnh ngoạn mục.

Khoảng lặng phía sau Mặt Trăng

Khi tàu di chuyển ra phía sau Mặt Trăng, liên lạc với Trái Đất sẽ bị gián đoạn khoảng 40 phút. Đây là giai đoạn đầy hồi hộp vì phi hành đoàn hoàn toàn tự vận hành. Tuy nhiên, việc mất liên lạc đã được tính toán kỹ lưỡng và nằm trong kế hoạch bay.

Khi Orion xuất hiện trở lại, tín hiệu sẽ được khôi phục, đánh dấu việc hoàn thành một trong những thử thách quan trọng nhất của nhiệm vụ.

Bước tiến lớn hướng tới tương lai thám hiểm không gian

Artemis II không chỉ là chuyến bay thử nghiệm, mà còn mở đường cho các sứ mệnh đưa con người trở lại bề mặt Mặt Trăng trong thập kỷ tới.

Thành công của cú bay vòng này sẽ xác nhận khả năng hoạt động của tàu Orion, hệ thống sinh tồn và quy trình điều khiển trong không gian sâu.

Với những cột mốc phá kỷ lục, khung cảnh vũ trụ hiếm có và các thử nghiệm quan trọng, Artemis II đang trở thành một trong những sứ mệnh đáng chú ý nhất của kỷ nguyên thám hiểm không gian hiện đại.

Khi phi hành đoàn tiến gần Mặt Trăng, thế giới đang dõi theo từng phút, chờ đợi khoảnh khắc lịch sử tiếp theo của nhân loại.

LỘ TRÌNH SỨ MỆNH ARTEMIS II: VƯỢT QUA GIỚI HẠN APOLLO

Giờ Hà Nội (7/4) Sự kiện chi tiết Ý nghĩa 00:00 Bắt đầu phát sóng NASA khởi động tường thuật trực tiếp bay sát Mặt Trăng 00:56 Phá vỡ kỷ lục lịch sử Chính thức vượt qua khoảng cách của Apollo 13 (năm 1970). 01:15 Thiết lập cabin Chuẩn bị khoang lái tàu Orion cho các hoạt động bay sát. 01:45 Quan sát Mặt Trăng Bắt đầu quá trình nghiên cứu và ghi hình bề mặt. 05:44 Mất tín hiệu (LOS) Tàu đi vào vùng tối phía sau Mặt Trăng (dự kiến mất liên lạc 40 phút). 06:02 Tiếp cận cực cận Orion cách bề mặt Mặt Trăng gần nhất: 6.550km. 06:07 Điểm xa Trái Đất nhất Đạt khoảng cách tối đa: 406.773km so với Trái Đất. 06:25 "Trái Đất mọc" Trái Đất xuất hiện lại từ rìa Mặt Trăng; khôi phục liên lạc. 07:35 - 08:32 Nhật thực không gian Mặt Trời khuất sau Mặt Trăng theo góc nhìn của phi hành gia.

08:20 Kết thúc quan sát Hoàn tất thu thập dữ liệu hình ảnh Mặt Trăng.

(Theo SciTechDaily, Space)