Cùng cặp Bayern vs PSG, Arsenal đang tranh chiếc vé chung kết Champions League 2025/26 còn lại với Atletico, với kết quả lượt đi hòa 1-1 trên sân khách.

Theo thuyền trưởng Arteta, Arsenal chơi ở 'thế giới khác' so với PSG và Bayern, căng thẳng, tốn sức hơn nhiều nên mới không có được thể lực sung mãn ở Cúp C1. Ảnh: Mundo

Trái với đêm bóng đá rực lửa tại Paris được đánh giá là hay nhất lịch sử Cúp C1, bán kết lượt đi Atletico 1-1 Arsenal bị chê, với cả 2 bàn thắng đều đến từ chấm 11m.

Đáp lại những chê bai 'Pháo thủ' chơi thiếu cống hiến, thuyền trưởng Mikel Arteta đã hết lời khen trận PSG 5-4 Bayern để sau đó tuyên bố, Arsenal ở một “thế giới khác” – với lịch trình thi đấu bận rộn và khắc nghiệt hơn nhiều, lấy đâu ra sức để bùng nổ được như vậy.

“Bán kết lượt đi Cúp C1, PSG 5-4 Bayern có lẽ là trận đấu hay nhất tôi từng chứng kiến. Chất lượng của cả 2 đội, đặc biệt là đẳng cấp cá nhân mà các cầu thủ thể hiện, tôi chưa từng thấy tương tự thế bao giờ.

Nhưng khi nhìn vào số phút thi đấu và thể lực của các cầu thủ PSG lẫn Bayern, tôi không ngạc nhiên.

Để tạo ra những khoảnh khắc chất lượng như vậy, đòi hỏi bạn phải có thể lực rất tốt. Sự khác biệt giữa các giải đấu và cách họ thi đấu là một trời một vực.

Chúng tôi đang thi đấu ở hai thế giới khác nhau. Vì vậy, bạn không thể so sánh một khía cạnh nào đó mà không xem xét góc độ còn lại”.

Các nhà ĐKVĐ PSG cùng Bayern làm nên bán kết lượt đi kinh điển tại Paris. Ảnh: PSG FC

Ý của Arteta là Ngoại hạng Anh khốc liệt và căng thẳng hơn nhiều, so với PSG chơi ở Ligue 1 (Pháp) và Bundesliga (Đức) của Bayern Munich. Nhờ tương đối nhàn ở mặt trận quốc nội mà đoàn quân của Luis Enrique lẫn Kompany có được thể lực cực tốt để chiến C1.

Arsenal hiện đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh, tạm hơn Man City 3 điểm nhưng chơi nhiều hơn 1 trận. Vào 23h30 tối nay (2/5), họ sẽ tiếp Fulham và khoảng cách có thể nới lên thành 6. Đoàn quân của Arteta đã 3 mùa liên tiếp hụt danh hiệu, nên đang cố ‘phá’ dớp để có thể chạm tay chiếc cúp Premier League.