Bên cạnh tài năng sân cỏ, với nhiều kỷ lục được thiết lập tại Ngoại hạng Anh và tuyển Na Uy, Erling Haaland còn được biết đến với chuyện tình đẹp với cô bạn gái kém 4 tuổi, quen nhau từ thời niên thiếu, lúc cùng chơi cho đội trẻ Bryne FK.

Sau khi công khai mối quan hệ lúc Haaland còn khoác áo Dortmund, Isabel đã chuyển đến Manchester cùng Haaland khi tiền đạo này gia nhập Man City vào 2022.

Isabel theo đuổi phong cách dịu dàng, kín đáo mà vẫn đầy quyến rũ

Sau đó cô nàng cũng tạm gác lại sự nghiệp quần đùi áo số - từng ghi 23 bàn trong 36 trận cho Bryne FC, làm hậu trường vững chắc cho Haaland. Cặp đôi hạnh phúc đón con trai đầu lòng vào cuối 2024.

Bạn gái Haaland sau khi sinh con trai đầu lòng, nhan sắc ngày thêm mặn mà. Ảnh: Insta nhân vật

Ngoài việc làm mẹ ‘bỉm sữa’, bạn gái Haaland đang chuyển hướng sang làm một người có ảnh hưởng trên instagam, liên quan đến ẩm thực. Cũng vì thế, cô chăm đăng hình ảnh, xuất hiện thường xuyên hơn trên trang cá nhân của mình.

Haaland vừa đăng tải những hình ảnh mới nhất của cặp đôi. Ảnh: Insta E.H

Có thể thấy, nhan sắc của bạn gái Haaland ngày càng thăng hạng, trang phục cũng sang chảnh, sành điệu hơn.

Haaland hiện đang có phong độ rất tốt. Mới nhất anh lập hat-trick cùng Man City đại thắng 4-0 Liverpool tại tứ kết FA Cup.