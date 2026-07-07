HLV Park Hang Seo đã quyết định từ chức Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA), sau khi ĐT Hàn Quốc bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2026.

Tại World Cup 2026, Hàn Quốc khởi đầu bằng chiến thắng trước CH Czech, nhưng sau đó lần lượt để thua Mexico và Nam Phi. Kết quả này khiến đội bóng châu Á không thể giành quyền vào vòng knock-out, dù trước giải họ được kỳ vọng sẽ tiến sâu với lực lượng chất lượng.

Trưởng đoàn ĐT Hàn Quốc Park Hang Seo cúi đầu xin lỗi trong buổi họp báo sáng 28/6 - Ảnh: Yonhap News

Trong vai trò Phó chủ tịch KFA kiêm trưởng đoàn ĐT Hàn Quốc, ông Park Hang Seo đã công khai cúi đầu xin lỗi người hâm mộ. Nhà cầm quân từng rất thành công với bóng đá Việt Nam thừa nhận bản thân có trách nhiệm khi đội tuyển không đáp ứng được kỳ vọng.

Việc ông Park rời vị trí lãnh đạo KFA diễn ra sau khi HLV trưởng Hong Myung-bo cũng tuyên bố từ chức. Làn sóng chỉ trích tại Hàn Quốc ngày càng dữ dội, không chỉ nhắm vào kết quả thi đấu, mà còn hướng tới cách điều hành, lựa chọn nhân sự và quản lý đội tuyển của liên đoàn.

Ông Park được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch KFA vào tháng 4/2025. Dù thời gian giữ chức không dài, sự ra đi của ông vẫn tạo chú ý lớn, đặc biệt với người hâm mộ Việt Nam.

Trong quá khứ, HLV Park Hang Seo từng giúp U23 Việt Nam giành ngôi á quân U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018 và đưa tuyển Việt Nam vào vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Highlights Nam Phi 1-0 Hàn Quốc (nguồn: VTV)