Từ chiến thắng đầu

Khó có thể phủ nhận những điều tích cực mà tuyển Việt Nam đã thể hiện ở trận đấu đầu tiên trên đất Hàn Quốc. Sáu bàn thắng, 4 cầu thủ khác nhau lập công, các mảng miếng tấn công bước đầu vận hành trơn tru.

Cùng lúc, các cầu thủ được coi như quân bài quan trọng của tuyển Việt Nam từ Xuân Son, Hoàng Hên tới những gương mặt trẻ gồm Đình Bắc, Hai Long hoặc Việt Cường đều thể hiện tương đối tốt, mang đến niềm tin đối với HLV Kim Sang Sik.

Tuyển Việt Nam có trận đấu đầu tiên đáng hài lòng

Xét ở góc độ chuẩn bị, tuyển Việt Nam hoàn toàn có quyền hài lòng. Một chiến thắng luôn mang lại sự hứng khởi và tạo thêm niềm tin cho cả tập thể trước những thử thách tiếp theo.

Nhưng chính HLV Kim Sang Sik cũng tự hiểu rằng, giá trị của một chuyến tập huấn không thể chỉ được đo bằng những bàn thắng hay một tỷ số đậm trước đối thủ đến từ K-League 3.

Đến điều HLV Kim Sang Sik cần ở trận thứ 2

Ngay từ khi lên kế hoạch sang Hàn Quốc, HLV Kim Sang Sik đã lựa chọn ba đối thủ có trình độ tăng dần, từ K-League 3, K-League 2 đến K-League 1. Điều đó cho thấy ông không tìm kiếm những chiến thắng bằng mọi giá, mà muốn tuyển Việt Nam được đặt vào những thử thách lớn hơn sau mỗi trận đấu.

Yongin FC, đối thủ tiếp theo của tuyển Việt Nam, vì thế được kỳ vọng mang đến một bài kiểm tra có giá trị hơn nhiều so với Siheung FC ít ngày trước.

Nhưng HLV Kim Sang Sik cần đối thủ khó hơn cho đội nhà. Ảnh: Anh Đoàn

Thuyền trưởng người Hàn Quốc cần đối phương gây sức ép quyết liệt hơn để biết hàng thủ sẽ xử lý ra sao, nếu đội nhà không thể tạo ra khoảng trống; BHL đánh giá được khả năng triển khai bóng và tìm kiếm cơ hội của các cầu thủ…

Quan trọng hơn, nếu tuyển Việt Nam rơi vào thế trận khó khăn, đó cũng là lúc bản lĩnh, khả năng thích ứng và sự kết nối giữa các tuyến được kiểm chứng rõ ràng nhất sau hơn 2 tuần lễ hội quân.

Đó cũng là lý do một trận đấu khó đôi khi lại đáng giá hơn một chiến thắng dễ. Bởi chỉ khi đối mặt với sức ép, những điểm mạnh mới được khẳng định, còn những hạn chế cũng bộc lộ để kịp thời sửa chữa.

HLV Kim Sang Sik từng nhiều lần khẳng định chuyến tập huấn tại Hàn Quốc là cơ hội hoàn thiện chiến thuật và tìm ra những giải pháp tốt nhất cho tuyển Việt Nam. Vì vậy, điều ông chờ đợi ở trận gặp Yongin FC có lẽ không đơn thuần là thêm trận thắng đậm mà muốn thấy đội nhà tiến thêm một bước trên hành trình hoàn thiện mình.

Bởi xét cho cùng, HLV Kim Sang Sik không sang Hàn Quốc để sưu tầm những chiến thắng ở các trận giao hữu. Cái ông Kim Sang Sik cần là từ các trận đấu tìm ra những điều tuyển Việt Nam còn thiếu, trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.