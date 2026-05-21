Dấu ấn Unai Emery

Unai Emery không phải là một ảo thuật gia, không phải phù thủy với cây đũa phép, nhưng không phải là không hợp lý khi nghĩ rằng ông có những năng lực đặc biệt.

Thực tế, khó tìm thấy ai có mối lương duyên đặc biệt với Europa League như Unai Emery, để có thể đưa Aston Villa trở lại đỉnh cao bóng đá châu Âu.

Aston Villa giành cúp châu Âu sau 44 năm chờ đợi. Ảnh: AVFC

Chiến lược gia người Tây Ban Nha vừa giúp khép lại quãng thời gian dài đầy dang dở trong lịch sử của đội bóng giàu truyền thống nước Anh. Hành trình ấy bắt đầu từ sau chức vô địch Cúp C1 châu Âu năm 1982, trước Bayern Munich.

Aston Villa cuối cùng cũng hàn gắn vết thương lịch sử bằng chiến thắng tại Europa League này, cũng trước đại diện bóng đá Đức – lần này là hiện tượng Freiburg. Họ không giành nổi danh hiệu nào kể từ League Cup năm 1996.

Sau khi từng chạm tới đỉnh cao vào năm 1982, Emery đã mang vinh quang trở lại cho “The Lions” bằng chiếc cúp Europa League thứ 5 của riêng mình.

Thành tích của chiến lược gia xứ Basque – đồng hương với Mikel Arteta vừa vô địch Ngoại hạng Anh, cũng như Andoni Iraola sắp chia tay Bournemouth – thực sự đáng kinh ngạc.

Ông từng 3 vô địch cùng Sevilla và 1 lần với Villarreal. Trên hành trình ấy, ông còn vào chung kết cùng Arsenal năm 2019, nhưng thua Chelsea.

Tất cả diễn ra trong bối cảnh ông cũng đã giúp Aston Villa giành vé dự Champions League mùa sau thông qua Premier League.

Unai Emery là lịch sử Aston Villa. Ảnh: AVFC

Dấu ấn Emery hiện rõ trong trận chung kết, từ sự điềm tĩnh của các học trò trước Freiburg non nớt kinh nghiệm, đến khả năng tận dụng tình huống cố định, cùng màn trình diễn xuất sắc của những cái tên như Pau Torres, Youri Tielemans, Victor Lindelof hay Emiliano Buendia.

Trung vệ Pau Torres luôn triển khai bóng mượt mà từ tuyến dưới, còn Lindelof – vốn là trung vệ – hoàn thành xuất sắc vai trò tiền vệ trung tâm. Trong khi đó, Buendia và Tielemans tạo ra khác biệt lớn nhất.

Freiburg đơn giản là quá nhỏ bé trước thử thách này. Đội bóng Bundesliga chỉ có đôi chút cơ hội trong hiệp 1 trước khi bị Aston Villa vượt trội hoàn toàn áp đảo, trong niềm hạnh phúc của Hoàng tử William – CĐV cuồng nhiệt của CLB.

Bản lĩnh Villa

Những trận chung kết luôn cần được chơi bằng bản lĩnh. Các đội bóng lớn biết tung đòn ở đúng thời điểm, nhờ chất lượng và tài năng của cầu thủ.

Khi điều đó kết hợp với sự tận tụy, bền bỉ của những HLV như Emery, những khoảnh khắc kỳ diệu như tại Istanbul sẽ xuất hiện.

Tielemans mở màn cho chiến thắng của Aston Villa. Ảnh: AVFC

Trận chung kết Europa League diễn ra trong thế cân bằng nhất định, với cơ hội được chia đều sau khởi đầu mạnh mẽ của Aston Villa. Nhưng rồi, từ một pha dàn xếp chiến thuật tuyệt đẹp, đội bóng Anh bắt đầu chạm tay vào thiên đường.

Đó là sự kết hợp giữa quả tạt tinh tế của Rogers từ một tình huống phối hợp phạt góc ngắn, và cú vô lê đẳng cấp, đầy ngẫu hứng của Tielemans để mở tỷ số 1-0.

Đằng sau bàn thắng ấy là cả tài năng lẫn công sức luyện tập. Sự kết hợp tuyệt vời đó tiếp tục tái hiện trong cơn ác mộng mà Freiburg phải trải qua cuối hiệp 1. Đội bóng Đức hoàn toàn sụp đổ.

Buendia, với quá nhiều khoảng trống trước vòng cấm, tung cú sút đẹp mắt găm bóng vào góc cao khung thành của Atubolu.

Điều đáng chú ý là sự thụ động của HLV trẻ Julian Schuster bên phía Freiburg sau giờ nghỉ. Ông không thực hiện bất kỳ thay đổi đáng kể nào cho một đội bóng đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn trước Aston Villa – vốn gần như làm được mọi thứ mình muốn.

Rogers và hàng công Villa đá bùng nổ. Ảnh: Squawka

Buendia tiếp tục khuấy đảo bên hành lang trái, với những động tác xử lý kỹ thuật cả hai chân, trước khi tạo đường chuyền tuyệt vời cho Rogers ghi bàn thứ 3.

Sự thống trị của Aston Villa là tuyệt đối, phơi bày những hạn chế của Freiburg – đội gây phấn khích suốt giải đấu nhưng sa sút đúng vào thời khắc quyết định.

Sau bàn nâng tỷ số lên 3-0, Aston Villa còn có thể ghi thêm nhiều bàn thắng nữa. Buendia bỏ lỡ cơ hội ngon ăn sau đường chuyền tuyệt đẹp của Tielemans, còn McGinn cũng có tình huống đáng tiếc của riêng mình.

Trong đêm Istanbul rực lửa ăn mừng chiến thắng, Aston Villa cuối cùng cũng thanh toán món nợ với lịch sử. Tất cả diễn ra dưới bàn tay Unai Emery.