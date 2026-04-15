Sân khấu Champions League vẫn không dành cho Barcelona của Hansi Flick. Một năm sau khi bị Inter loại tại bán kết, giờ đây họ thua chung cuộc trước Atletico Madrid ở tứ kết.

Barca chơi rất hay trong hơn 20 phút đầu, với niềm cảm hứng Lamine Yamal – người ghi bàn mở tỷ số; cùng sự hiệu quả củ Ferran Torres.

Không có phép màu cho Barca. Ảnh: FCB

Thế nhưng, Atletico vẫn thi đấu tự tin và có bàn thắng của Lookman. Barca thắng 2-1 lượt về trên sân Metropolitano, nhưng đội bóng của Diego Simeone mới là những người giành vé bán kết.

“Khi xem cả hai trận đấu, chúng tôi xứng đáng lọt vào bán kết”, Hansi Flick phản ứng trước giới truyền thông.

Flick dành lời khen ngợi cho màn trình diễn của các cầu thủ: “Đó là bóng đá, dĩ nhiên rồi. Chúng tôi phải làm tốt hơn, nhưng với tinh thần và thái độ đúng đắn, toàn đội đã cống hiến hết mình.

Đó là điều chúng tôi muốn thấy. Họ đã làm công việc tuyệt vời, và cuối cùng, thật tiếc khi chúng tôi không đạt được mục tiêu”.

Barca có 14 lần dứt điểm trúng đích để ghi 2 bàn sau 180 phút. Trong khi đó, Atletico chỉ cần 4 pha dứt điểm chính xác để có 3 bàn.

Một số cầu thủ Barca phàn nàn trọng tài Clement Turpin có nhiều quyết định không hợp lý. Điều này được hỏi liên tục trong phòng họp báo.

“Tôi không muốn nói về trọng tài, vì tôi không thể thay đổi được điều gì”, Flick trả lời.

“Mọi chuyện là như vậy, và tôi phải chấp nhận. Tôi không muốn. Có thể sẽ tốt cho các bạn nếu tôi lên tiếng, nhưng tôi sẽ không làm thế”.

Hansi Flick muốn tập trung giành La Liga. Ảnh: FCB

Hansi Flick kết luận: “Bước tiếp theo là giành chức vô địch La Liga. Chúng tôi đang đi đúng hướng, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Tôi nghĩ còn nhiều trận đấu nữa; chúng tôi phải chấp nhận kết quả này, thể hiện thái độ đúng đắn, chơi tốt và đoàn kết. Đó là điều tôi muốn ở toàn đội.

Tất nhiên, chúng tôi thất vọng; tất cả chúng tôi đều vậy. Điều đó là bình thường, bởi vì giành chức vô địch Champions League là một giấc mơ lớn.

Chúng tôi đang đi đúng hướng, và phải học hỏi từ những điều này. Chúng tôi là đội bóng trẻ, và có thể cải thiện hơn nữa ở mùa giải tới”.