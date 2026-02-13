Ngay từ những phút đầu tiên, Atletico Madrid đã cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm cao độ khi dồn ép Barcelona bằng lối chơi pressing tầm cao.

Sức ép ấy nhanh chóng phát huy hiệu quả ở phút thứ 7, khi thủ môn Joan Garcia lúng túng xử lý đường chuyền về của Eric Garcia, tạo điều kiện để đội chủ nhà tận dụng sai lầm và mở tỷ số.

Bàn thua sớm khiến Barca đánh mất sự tự tin, còn Atletico càng đá càng hưng phấn, thừa thắng xông lên.

Các chân sút Atletico thay nhau bắn phá khung thành Barca

Đội bóng của HLV Diego Simeone liên tục khoét sâu vào khoảng trống phía sau hàng thủ dâng cao của đối phương. Giuliano Simeone, Griezmann, Julian Alvarez và Lookman phối hợp đầy cơ động, khiến hệ thống phòng ngự Barca rối loạn.

Phút 14, Griezmann lạnh lùng nhân đôi cách biệt. Đến phút 33, Alvarez kiến tạo thuận lợi để Lookman nâng tỷ số lên 3-0.

Chưa dừng lại ở đó, trước khi hiệp một khép lại, Lookman đáp lễ bằng đường chuyền dọn cỗ cho Alvarez ghi bàn thứ tư ở phút 45+2, khép lại 45 phút thảm họa của đội khách.

Sang hiệp hai, Barcelona nỗ lực vùng lên nhưng bàn thắng của họ không được công nhận do Lewandowski việt vị.

Trong thế trận bế tắc, Lamine Yamal bị phong tỏa hoàn toàn, còn Eric Garcia nhận thẻ đỏ ở phút 85. Thất bại 0-4 đẩy thầy trò HLV Hansi Flick vào tình thế vô cùng khó khăn trước trận lượt về tại Nou Camp.

Ghi bàn: Eric Garcia 7' (phản lưới), Griezmann 14', Lookman 33', Alvarez 45+2'

Thẻ đỏ: Eric Garcia 85'

Đội hình xuất phát:

Atletico: Musso, Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Llorente, Koke, Griezmann, Alvarez, Lookman

Barcelona: Joan Garcia, Balde, Cubarsi, Eric Garcia, Kounde, Casado, De Jong, Lopez, Olmo, Yamal, Torres