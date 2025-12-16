Trả lời phỏng vấn hãng tin ABC, các quan chức của ASIO tin 2 nghi phạm thực hiện vụ xả súng hôm 14/12 tại bãi biển Bondi ở thành phố Sydney, Australia từng thề trung thành với tổ chức khủng bố, đặc biệt khi họ phát hiện 2 lá cờ IS bên trong chiếc xe hơi được các đối tượng sử dụng để di chuyển.

Cảnh sát Australia khám xét nhà của các đối tượng gây ra vụ xả súng. Ảnh: ABC News

Một sĩ quan cấp cao giấu tên thuộc đội Chống khủng bố chung của Australia (JCTT) cho biết, 6 năm trước, ASIO đã đưa nghi phạm Naveed Akram, 24 tuổi vào diện theo dõi và điều tra sau khi cảnh sát nước này phá vỡ một âm mưu tấn công khủng bố. Tuy nhiên, Naveed sau đó không còn bị coi là một mối đe dọa.

Sĩ quan JCTT tiết lộ: “Naveed Akram có liên hệ mật thiết với đối tượng Isaac El Matari bị bắt vào năm 2019. Matari sau đó bị phạt tù vì lên kế hoạch cho một cuộc nổi dậy của IS với tư cách chỉ huy tự xưng người Australia của nhóm khủng bố này”.

Theo thông tin mới nhất, các cơ quan an ninh Australia cho hay cặp cha con Sajid và Naveed Akram đầu tháng 11 từng đến Philippines để tham gia một khóa huấn luyện quân sự, sau đó trở về Australia vào cuối tháng. Tuy nhiên, cho tới nay, các điều tra viên chưa thể xác định chắc chắn lộ trình và những nơi mà hai kẻ này đã đi qua ở miền nam Philippines.