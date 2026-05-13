Sáng 13/5, Đại hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam khóa 11 bước vào phiên bế mạc; nghe báo cáo kết quả Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ nhất khóa 11 diễn ra chiều 12/5.

Theo kết quả hiệp thương được công bố, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa 10, tiếp tục được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Bùi Thị Minh Hoài làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam khóa 11

Bà Bùi Thị Minh Hoài sinh năm 1965, quê tỉnh Ninh Bình, có trình độ thạc sĩ, cử nhân Luật. Bà là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, 14, Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, 14.

Trong quá trình công tác, bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Phó Chủ nhiệm rồi Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Cuối năm 2025, bà được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương. Sau đó, bà được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa 10.

Bà Bùi Thị Minh Hoài là đại biểu Quốc hội khóa 15, 16.

Phát biểu tại đại hội, bà Bùi Thị Minh Hoài cho hay sự tín nhiệm của đại hội “vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao” đối với các ủy viên được hiệp thương cử. Bà khẳng định sẽ cùng tập thể Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát huy dân chủ, trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới và sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Chúng tôi xin hứa tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tận tâm, tận lực phụng sự đất nước và nhân dân”, bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

70 vị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa 11 ra mắt đại hội

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết sẽ tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới.

Bà Hoài mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, cùng sự đồng hành của các tầng lớp nhân dân, chuyên gia, trí thức, nhân sĩ, đồng bào ở nước ngoài và các tổ chức thành viên của Mặt trận.