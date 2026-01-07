Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam tiếp tục bứt phá trong phiên giao dịch 7/1. Lúc 9h18, chỉ số VN-Index tăng thêm khoảng 20 điểm (+1,1%), lên trên 1.835 điểm - mức kỷ lục mới trong phiên.

Trong năm 2025, VN-Index tăng hơn 40% lên gần 1.800 điểm, nằm trong nhóm thị trường tăng mạnh nhất châu Á, chỉ sau Hàn Quốc và vượt mức tăng của nhiều chỉ số chính tại Mỹ.

Đa số cổ phiếu trụ cột tiếp tục tăng giá.

Nhóm cổ phiếu “họ Vin” đóng vai trò nâng đỡ thị trường. Cổ phiếu Vingroup (VIC) leo lên mức kỷ lục 173.200 đồng/cp, tương đương khoảng 346.400 đồng/cp nếu tính theo mức giá trước chia tách. So với mức 40.000 đồng/cp (chưa điều chỉnh) hồi đầu năm 2025, cổ phiếu VIC đã tăng khoảng 8,5 lần.

Cổ phiếu Vinhomes (VHM) tăng 8.500 đồng lên 150.300 đồng/cp. Cổ phiếu Vincom Retail (VRE) tăng 1.050 đồng lên 39.100 đồng/cp.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng duy trì đà tăng. Tới 9h20, Vietcombank (VCB) tăng 1.600 đồng lên 58.900 đồng/cp. VPBank (VPB) tăng 500 đồng lên 29.350 đồng/cp. Vietinbank (CTG) tăng 900 đồng lên 37.100 đồng/cp. BIDV (BID) tăng 1.350 đồng lên 40.250 đồng/cp. HDBank (HDB) của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tăng 450 đồng lên 29.500 đồng/cp...

Cổ phiếu Hòa Phát (HPG) của tỷ phú Trần Đình Long cũng tăng 350 đồng lên 26.300 đồng/cp.

Theo Forbes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ở mức 30,5 tỷ USD, xếp thứ 73 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh (so với khoảng 4 tỷ USD hồi đầu năm 2025).

Nhóm cổ phiếu họ Vin vẫn tăng mạnh, tỷ phú Vượng có 30,5 tỷ USD. Ảnh: VIC

TTCK Việt Nam tiếp tục thu hút dòng tiền trong bối cảnh thị trường bất động sản gần đây có tín hiệu chùng lại, lãi suất duy trì ở mức thấp, GDP của Việt Nam năm 2025 tăng 8,02% và chính sách tiền tệ - tài khóa tiếp tục được điều hành theo hướng nới lỏng.

Bên cạnh đó, cú tăng điểm mạnh của chứng khoán Mỹ trong phiên 6/1 với chỉ số Dow Jones tăng gần 500 điểm, lần đầu vượt mốc 49.000 điểm cũng mang tới tâm lý tích cực cho nhà đầu tư trên TTCK Việt Nam.

Như vậy, ngay đầu năm 2026, VN-Index đã có 3 lần lập đỉnh cao mới.

Theo dự báo của Chứng khoán Yuanta, TTCK vẫn trong giai đoạn sóng tăng, với đà tăng mạnh nhất và diễn ra trong thời gian dài nhất. Công ty này cho rằng, mặt bằng định giá P/E của nhiều ngành trọng điểm đã được chiết khấu về dưới mức trung bình lịch sử, trong khi triển vọng tăng trưởng EPS 2026 được dự báo ở mức cao.

Yuanta nhận định chỉ số VN-Index có thể đạt mức 1.966 điểm, tương đương P/E dự phóng 2026 là 14 lần. Kịch bản tích cực nhất, VN-Index có thể đạt 2.280 điểm.

Chứng khoán Việt Nam tích cực trong bối cảnh Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 đạt khoảng 10%, với lạm phát được kiểm soát quanh mức 4,5%. Ba động lực chính dẫn dắt tăng trưởng bao gồm: đầu tư công với quy mô lớn, kinh tế khu vực tư nhân hồi phục và tiêu dùng nội địa cải thiện.

Ở chiều ngược lại, VFS cho rằng xu hướng phân hóa vẫn tiếp tục diễn ra. Việc VN-Index neo ở vùng 1.780-1.800 điểm là một nền tảng vững chắc nhưng cũng là một áp lực cho năm 2026.