Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục bứt phá trong phiên giao dịch 6/1 với chỉ số VN-Index tăng 27,87 điểm (+1,56%) lên 1.816,27 điểm. Đây là kỷ lục lịch sử mới. Trong năm 2025, VN-Index tăng hơn 40% lên gần 1.800 điểm, đứng thứ hai châu Á (sau Hàn Quốc) và vượt xa mức tăng của các chỉ số chính tại Mỹ.

Nhóm cổ phiếu trụ cột tiếp tục tăng mạnh và là bệ đỡ cho thị trường.

Trong phiên 6/1, nhóm cổ phiếu “họ Vin” tăng mạnh. Cổ phiếu Vingroup (VIC) leo lên mức kỷ lục 173.100 đồng/cp, tương đương khoảng 346.000 đồng/cp nếu tính theo mức giá trước chia tách. So với mức 40.000 đồng/cp (chưa điều chỉnh) hồi đầu năm 2025, cổ phiếu VIC đã tăng khoảng 8,5 lần.

Hai cổ phiếu Vinhomes (VHM) và Vincom Retail (VRE) tăng kịch trần trong phiên 6/1.

Theo Forbes, tính tới 6/1, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thêm 657 triệu USD, lên 30,6 tỷ USD, xếp thứ 72 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh (so với khoảng 4 tỷ USD hồi đầu năm 2025). Ông Vượng xếp thứ hai trong danh sách những người giàu nhất Đông Nam Á, sau tỷ phú Prajogo Pangestu (37,7 tỷ USD tính tới 6/1, xếp 55 thế giới).

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng có tài sản 30,6 tỷ USD, xếp thứ 72 trên thế giới. Ảnh: VIC

Trong phiên 6/1, cổ phiếu GAS, Vinamilk (VNM), GVR cũng tăng trần. Nhóm cổ phiếu dầu khí hưởng lợi từ khả năng giá dầu tăng trên thế giới.

Cổ phiếu HDBank (HDB) và VietJet (VJC) của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cũng tăng khá mạnh, thêm tương ứng 100 đồng và 4.700 đồng lên 29.050 đồng/cp và 212.200 đồng/cp.

Techcombank (TCB) và Masan (MSN) tăng khá mạnh, lần lượt thêm 1.050 đồng và 200 đồng, lên 36.000 đồng/cp và 77.000 đồng/cp. Qua đó, tính tới ngày 6/1, tài sản của ông Hồ Hùng Anh đạt khoảng 2,4 tỷ USD, xếp thứ 1.683 thế giới, còn ông Nguyễn Đăng Quang sở hữu 1,1 tỷ USD, xếp thứ 2.996.

Cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát đi ngang.

Thị trường ghi nhận 212 cổ phiếu tăng giá, 182 mã giảm giá và 83 mã đi ngang.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục hút dòng tiền, với thanh khoản trên sàn HoSE đạt hơn 27.100 tỷ đồng, trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng 8,02% năm 2025, được hỗ trợ bởi chính sách tiền tệ - tài khóa nới lỏng, khung pháp lý và hạ tầng cải thiện cùng kỳ vọng nâng hạng thị trường.

TTCK Việt Nam được dự báo vẫn có triển vọng tích cực khi các chính sách vẫn đang hỗ trợ kinh tế phát triển.

Trong trung và dài hạn, đa số tổ chức trong và ngoài nước vẫn đánh giá tích cực triển vọng chứng khoán Việt Nam nhờ kinh tế vĩ mô ổn định, mặt bằng lãi suất duy trì ở mức thấp, đầu tư công được đẩy mạnh và kỳ vọng nâng hạng thị trường.