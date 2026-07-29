Đài RT dẫn lời Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 29/7 chia sẻ với đài Fox: "Thật đáng tiếc, việc giành lại Crưm hiện không phải là mục tiêu hàng đầu của Ukraine. Hoặc ít nhất là chưa, chúng ta hãy chờ xem. Tất nhiên, Crưm vẫn có ý nghĩa rất quan trọng với Ukraine, nhưng ưu tiên trước mắt của chúng tôi là không để gia tăng thêm thương vong".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Ông Sergey Tsekov, một quan chức lãnh đạo Crưm do Nga bổ nhiệm, nhận xét phát biểu mới nhất của ông Zelensky là "một bước đi đúng hướng". Tuy nhiên, ông Tsekov bác bỏ việc nhà lãnh đạo Ukraine tiếp tục coi Crưm là lãnh thổ Ukraine, đồng thời khẳng định bán đảo chưa bao giờ thuộc về Kiev một cách hợp pháp.

Trong khi đó, Điện Kremlin đã nhiều lần nhấn mạnh mọi thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine phải phản ánh đúng những thay đổi về thực địa, bao gồm việc công nhận quyền quản lý của Moscow với Crưm và 4 vùng lãnh thổ Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson.

Nga chỉ trích "tối hậu thư" của phương Tây về vấn đề Ukraine

Theo hãn tin TASS, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 29/7 đã chỉ trích việc phương Tây liên tục gây sức ép lên Nga trong quá trình tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

"Phương Tây muốn Nga ngừng bắn, sau đó triển khai một lực lượng đa quốc gia do Pháp và Anh dẫn đầu tới Ukraine, rồi mới bắt đầu các cuộc đàm phán thực chất. Điều đó có nghĩa là gì? Đó là một tối hậu thư", ông Lavrov cho hay.

Ngoại trưởng Nga lập luận kế hoạch của phương Tây hướng tới việc "đóng băng" xung đột trong khi tiếp tục duy trì chế độ Kiev. "Nga sẽ không chấp nhận những điều kiện như vậy, chúng tôi không bao giờ từ bỏ các nguyên tắc của mình bất chấp sức ép từ bên ngoài", ông Lavrov nhấn mạnh.