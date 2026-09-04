Ba Lan áp đặt hạn chế bay dọc biên giới phía đông. Ảnh: RBC

Theo hãng tin Anadolu, Bộ Tư lệnh Tác chiến các lực lượng vũ trang Ba Lan ngày 3/9 thông báo thiết lập một “vùng hạn chế tạm thời” tại khu vực phía đông nước này, áp dụng với không phận từ mặt đất lên độ cao khoảng 3km.

Theo thông báo đăng trên mạng xã hội X, biện pháp trên nhằm “đảm bảo an toàn cho không phận Ba Lan trong bối cảnh cuộc xung đột đang diễn ra tại Ukraine”. Lệnh hạn chế có hiệu lực từ ngày 10/9 - 9/12 và không ảnh hưởng đến các máy bay chở khách hoạt động ở độ cao lớn hơn.

Bộ Tư lệnh Tác chiến Ba Lan cho biết các biện pháp mới nhằm đảm bảo mọi thành phần của hệ thống phòng không có quyền tự chủ hành động thích hợp và khả năng ứng phó hiệu quả trước các mối đe dọa tiềm tàng, đồng thời giảm thiểu tác động đối với hàng không dân dụng và những đối tượng sử dụng không phận khác.

Đài TVP World đưa tin vùng hạn chế mới sẽ thay thế các biện pháp kiểm soát trước đó. Các chuyến bay dự kiến cũng bị cấm hoạt động vào ban đêm. Theo quy định của Ba Lan, các hạn chế tạm thời có thể được duy trì trong tối đa 3 tháng.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz thông báo mở rộng các biện pháp bảo vệ không phận. "Chúng tôi đang tăng cường hoạt động của lực lượng không quân, trong đó có các máy bay F-16 và trực thăng”, ông Kosiniak-Kamysz nói.

Ông Kosiniak-Kamysz tuyên bố Ba Lan đang liên tục giám sát tình hình tại biên giới phía đông, đồng thời tăng cường các hệ thống phản ứng nhanh trước các mối đe dọa trên toàn lãnh thổ.