Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Ảnh: UPI

Theo DW, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 17/9, ông Trump viết: “Nhờ sự lãnh đạo quyết đoán của bạn tôi, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki, việc thiết lập một căn cứ của Lục quân Mỹ tại Ba Lan đã đạt được bước tiến lớn”.

Hồi tháng 8, Warsaw tiết lộ đang đàm phán với Washington về khả năng duy trì sự hiện diện quân sự thường trực của Mỹ tại Ba Lan.

“Nếu điều này trở thành hiện thực, địa điểm sẽ sớm được công bố. Đây sẽ là một bước đi lịch sử đối với Liên minh Mỹ - Ba Lan vĩ đại của chúng ta”, ông Trump viết thêm.

Thông báo của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ đã khởi động một cuộc rà soát chính thức về sự hiện diện quân sự của nước này tại châu Âu. Động thái trên khiến các đồng minh lo ngại Mỹ có thể cắt giảm lực lượng tại khu vực.

Ba Lan phản ứng thế nào?

Tổng thống Karol Nawrocki, một đồng minh của Tổng thống Trump, đã cảm ơn người đứng đầu nước Mỹ trên mạng xã hội X và cho biết Ba Lan “sẵn sàng tiếp tục các nỗ lực nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng”.

Ông nói thêm: “Tôi có thể đảm bảo rằng chính phủ Ba Lan sẽ nỗ lực hết sức để cung cấp địa điểm tốt nhất có thể cho căn cứ của Lục quân Mỹ”.

Trong khi đó, ông Zbigniew Bogucki, Chánh văn phòng Tổng thống Ba Lan, gọi thông báo của ông Trump là “tin tuyệt vời đối với Ba Lan”.

Hồi tháng 8, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Pawel Zalewski cho biết nước này đang thảo luận với Mỹ về khả năng thiết lập một căn cứ quân sự thường trực của Mỹ trên lãnh thổ Ba Lan. “Chúng tôi đã hoàn tất giai đoạn đầu tiên của quá trình này, chưa kể ý chí chính trị vốn đã được thể hiện từ lâu”, ông Zalewski nói với đài truyền hình công cộng TVP.

Ba Lan giữ vai trò quan trọng ở sườn phía Đông NATO

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine năm 2022, Ba Lan đã thúc đẩy việc tăng cường sự hiện diện của các đồng minh tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO).

Hiện có gần 10.000 binh sĩ Mỹ đang đóng quân tại Ba Lan, quốc gia thành viên của cả NATO và Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, sự hiện diện của lực lượng này chỉ mang tính chất luân phiên.

Vị trí gần Ukraine và Nga là yếu tố quan trọng trong chiến lược an ninh của Ba Lan. Nước này dành khoảng 5% GDP cho quốc phòng và đang nỗ lực tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ.

Trong khi đó, Washington đã chỉ trích mạnh một số quốc gia châu Âu vì từ chối cho phép lực lượng Mỹ sử dụng các căn cứ NATO trong chiến dịch quân sự chống Iran.