Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. Ảnh: EPA

“Chào buổi chiều. Tôi nghe nói mọi người nhớ tôi. Tôi đây”, bà nói với đám đông tại Vườn Hồng hôm 20/8. Theo báo Independent, Tổng thống Donald Trump nắm tay vợ khi hai người tiến đến bục phát biểu trong một buổi lễ quảng bá cho sáng kiến về chăm sóc trẻ em nhận nuôi.

Kể từ khi chồng trở lại Nhà Trắng, đệ nhất phu nhân hầu như không xuất hiện trước công chúng. Trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, bà thậm chí xuất hiện trước công chúng ít hơn so với nhiệm kỳ đầu tiên. Lần gần nhất bà xuất hiện trước công chúng là tại trận chung kết World Cup 2026 ngày 19/7.

Bà Melania không đi cùng Tổng thống Trump trong lễ tiếp nhận thi hài của 4 quân nhân Mỹ thiệt mạng, cũng không ngồi cạnh chồng tại tiệc tối Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng hai ngày sau đó, vào ngày 24/7. Bà cũng không tham dự tang lễ Thượng nghị sĩ Lindsey Graham ngày 28/7.

Theo một phân tích của tờ The Daily Beast, tính đến lần xuất hiện tại Nhà Trắng hôm 20/8, đệ nhất phu nhân Melania Trump mới xuất hiện trước công chúng trong 38 ngày kể từ đầu năm nay.

Sự xuất hiện của Đệ nhất phu nhân diễn ra vào thời điểm dư luận đang chú ý đến những nhân vật khác trong vòng tròn thân cận của ông Trump, bao gồm cả trợ lý Natalie Harp, người đang bị dò xét kỹ lưỡng sau khi Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ bang Georgia Jon Ossoff lên tiếng về việc bà thường xuyên xuất hiện bên cạnh Tổng thống vào cuối tuần qua.

Sự hiện diện thường xuyên của nữ trợ lý điều hành 35 tuổi này đã thu hút sự chú ý đặc biệt sau khi có thông tin cho rằng cô nằm trong một nhóm nhỏ các trợ lý cấp cao bí mật lên máy bay quân sự cùng ông Trump để rời hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ vào mùa hè năm nay.

Harp, cựu nhân vật của mạng truyền hình One America News Network, được cho là đã từ chối xin cấp phép an ninh trong hơn một năm sau khi bắt đầu làm việc tại Nhà Trắng. Cô nhiều lần được gia hạn thời gian hoàn tất thủ tục giấy tờ, vốn yêu cầu cô phải khai báo lịch sử tài chính, những nơi từng cư trú và các mối liên hệ với nước ngoài.