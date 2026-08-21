Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: EPA

Hãng tin CNN và Anadolu dẫn lời ông Vance nói trong một cuộc phỏng vấn với chương trình The Clay Travis & Buck Sexton Show ngày 20/8: “Hiện tại, chúng ta đang bước vào một giai đoạn mới, trong đó công cụ hiệu quả nhất mà Mỹ có là sức ép kinh tế có thể áp đặt lên Iran. Đây là một tình thế đòi hỏi sự khéo léo, bởi khi chúng ta gây áp lực kinh tế lên Iran, họ cũng sẽ tìm cách gây áp lực kinh tế ngược lại chúng ta... Thực tế trong vài tuần qua cho thấy Iran đang chịu nhiều áp lực hơn hẳn so với Mỹ".

Phó Tổng thống Vance thừa nhận nếu Mỹ có thể đưa đủ dầu và khí đốt ra thị trường để giúp người dân giảm bớt áp lực tại các trạm xăng và hạ nhiệt giá năng lượng thì điều đó cũng sẽ “tạo ra sức ép kinh tế rất lớn” đối với Iran và khiến nước này phải thay đổi cách tính toán về loại thỏa thuận họ muốn đạt được.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng việc tiếp tục duy trì sức ép là cách tốt nhất để đạt được mục tiêu cuối cùng: ngăn chặn Iran khôi phục năng lực hạt nhân.

Những phát biểu của ông Vance được đưa ra không lâu sau khi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ bổ sung 10 cá nhân vào danh sách trừng phạt liên quan đến Iran.

Cũng trong ngày 20/8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Washington sẽ áp đặt “các lệnh trừng phạt khắc nghiệt nhất trong lịch sử” đối với Iran.

“Sức ép kinh tế có nghĩa là chúng ta sẽ phối hợp với tất cả các đồng minh và đây sẽ là sự cô lập kinh tế có phối hợp lớn nhất trong lịch sử thế giới”, ông Bessent nói với kênh tin tức tài chính CNBC.