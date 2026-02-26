Bác sĩ chuyên về sức khỏe đường ruột Megan Rossi (Anh) đã đưa ra ba chiến lược đơn giản nhằm kiểm soát trào ngược dạ dày và ợ nóng - tình trạng được cho là ảnh hưởng đến hơn một phần tư số người trưởng thành ở Tây Âu và gây phiền toái cho hàng triệu người tại Anh.

Theo Mirror, trào ngược dạ dày xảy ra khi các chất trong dạ dày, bao gồm axit, trào ngược lên thực quản. Ợ nóng là cảm giác nóng rát ở ngực khi axit vốn dùng để tiêu hóa thức ăn trong dạ dày thoát ra ngoài và di chuyển ngược lên trên. Dù thường chỉ gây khó chịu, các triệu chứng đôi khi có thể nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày.

Ăn quá nhiều trước khi ngủ có thể dẫn tới trào ngược dạ dày. Ảnh minh họa: Ban Mai

Theo tổ chức Đường ruột Anh, một số người bệnh có thể gặp biến chứng. Cứ 10 người bị trào ngược axit thì có 1 người phát triển Barrett thực quản - tình trạng có thể tiến triển thành ung thư đoạn dưới thực quản.

Bác sĩ Rossi cho biết một số người có yếu tố di truyền khiến họ dễ mắc bệnh hơn. Nhiều trường hợp liên quan đến rối loạn tương tác ruột - não. Tuy nhiên, thay vì chỉ dựa vào thuốc, bà cho rằng có thể bắt đầu bằng ba biện pháp cơ bản.

Thứ nhất, mọi người nên kết thúc bữa ăn ít nhất ba giờ trước khi đi ngủ. Khoảng thời gian này giúp thức ăn kịp di chuyển qua dạ dày, tránh tình trạng tồn đọng gây áp lực và đẩy axit trào ngược qua cơ thắt thực quản - bộ phận hoạt động như “cánh cửa” ở phía trên dạ dày.

Thứ hai, bạn tránh các bữa ăn quá thịnh soạn. Khẩu phần nhiều làm tăng áp lực trong dạ dày và có thể khiến cơ thắt thực quản mở ra. Thay vào đó, bạn nên chia nhỏ bữa ăn và phân bổ đều trong ngày.

Thứ ba, bạn cần xử lý tình trạng táo bón và đầy hơi nếu có. Cả hai vấn đề này đều làm tăng áp lực ổ bụng, từ đó khiến trào ngược trở nên nghiêm trọng hơn. Bác sĩ khuyến cáo những người có các vấn đề này nên ưu tiên cải thiện trước và nếu xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo, cần trao đổi với bác sĩ gia đình sớm.

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), các triệu chứng chính của trào ngược dạ dày gồm ợ nóng - cảm giác nóng rát ở giữa ngực và vị chua khó chịu trong miệng do axit dạ dày. Một số người còn có thể bị ho hoặc nấc cụt tái diễn, khàn giọng, hôi miệng, đầy hơi và buồn nôn. Triệu chứng thường nặng hơn sau khi ăn, nằm thẳng hoặc cúi người.

Ngoài chế độ ăn uống, nhiều yếu tố khác có thể làm tình trạng trầm trọng hơn, bao gồm hút thuốc, mang thai, thừa cân, căng thẳng, lo âu, thoát vị khe hoành hoặc loét dạ dày. Thoát vị khe hoành xảy ra khi một phần dạ dày đẩy lên khoang ngực còn loét dạ dày là tổn thương gây đau ở lớp niêm mạc dạ dày.

Thuốc ức chế bơm proton hiện là nhóm thuốc thường được kê để điều trị trào ngược axit và ợ nóng. Tuy nhiên, người bệnh thường cần dùng trong vài tuần mới cảm nhận được sự cải thiện rõ rệt.