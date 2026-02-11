Nghiên cứu cho thấy những người uống từ hai đến ba tách cà phê mỗi ngày có nguy cơ sa sút trí tuệ thấp hơn so với những người không sử dụng đồ uống chứa caffeine. Kết quả tương tự cũng được ghi nhận ở những người uống trà: chỉ cần một đến hai tách mỗi ngày đã có thể giảm đáng kể nguy cơ phát triển căn bệnh này.

Các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu của khoảng 131.000 nhân viên y tế tại Anh. Những người tham gia được theo dõi trong suốt 43 năm, định kỳ hai đến bốn năm một lần hoàn thành bảng câu hỏi về chế độ ăn uống và đánh giá chức năng nhận thức.

Uống 2 tách trà mỗi ngày giúp ngăn ngừa sa sút trí tuệ. Ảnh: Ban Mai

Trong thời gian theo dõi, nhóm nghiên cứu ghi nhận 11.033 trường hợp sa sút trí tuệ. Kết quả phân tích cho thấy những người uống cà phê ở mức vừa phải (hai đến ba tách mỗi ngày) có nguy cơ mắc bệnh thấp hơn 18%. Với trà, mức giảm nguy cơ là 16% ở những người uống một đến hai tách mỗi ngày. Ngoài ra, những người tiêu thụ nhiều trà và cà phê nhất cũng có tốc độ suy giảm nhận thức chậm hơn so với nhóm uống ít nhất.

Nghiên cứu không tìm thấy mối liên hệ tương tự ở những người uống cà phê khử caffeine, cho thấy caffeine có thể đóng vai trò nhất định trong các lợi ích quan sát được. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí y khoa JAMA.

Trà và cà phê chứa nhiều polyphenol và flavonoid - những hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa. Các nghiên cứu trước đây cho thấy việc tiêu thụ cà phê thường xuyên có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm kéo dài tuổi thọ, cải thiện sức khỏe tim mạch, hỗ trợ chức năng trí nhớ và làm giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư.

Tiến sĩ Yu Zhang, tác giả chính của nghiên cứu thuộc Đại học Harvard, cho biết sa sút trí tuệ hiện là một trong những thách thức lớn nhất của y tế công cộng toàn cầu, trong khi các phương pháp điều trị hiệu quả vẫn còn rất hạn chế. Theo ông, trà và cà phê được tiêu thụ rộng rãi trên toàn thế giới, vì vậy ngay cả những mối liên hệ ở mức độ vừa phải cũng có thể mang lại ý nghĩa đáng kể. Nhóm tác giả không ghi nhận thêm lợi ích khi mức tiêu thụ vượt quá ngưỡng vừa phải.

Bình luận về nghiên cứu này, Tiến sĩ Susan Kohlhaas, Giám đốc nghiên cứu của Alzheimer’s Research UK, lưu ý kết quả không chứng minh trà hay cà phê có tác dụng phòng ngừa sa sút trí tuệ. Bà nhấn mạnh đây chỉ là mối liên hệ thống kê, không phải quan hệ nhân quả, đồng thời cho rằng những người uống trà hoặc cà phê có thể khác nhau ở nhiều yếu tố lối sống khác ảnh hưởng đến sức khỏe não bộ.

Sa sút trí tuệ thường khởi phát với các triệu chứng như suy giảm trí nhớ, khó khăn trong tư duy, lập luận và ngôn ngữ, sau đó nặng dần theo thời gian. Tại Anh, căn bệnh này hiện là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, với hơn 74.000 ca tử vong được ghi nhận trong năm 2022.