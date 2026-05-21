Hôm nay (21/5), phiên tòa xét xử cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và những người liên quan bước sang phần tranh luận. Đại diện VKS đưa ra quan điểm buộc tội và đề xuất mức án đối với từng bị cáo.

Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến mức án 5-6 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Đại diện VKS thực hành quyền công tố tại tòa. Ảnh: CTV

Đối với các bị cáo còn lại phạm cùng tội danh trên, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án như sau:

Nguyễn Kim Trung (SN 1960, cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm (Ban YTTĐ), cựu Phó vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế): 30-36 tháng tù.

Trần Văn Sinh (SN 1974, cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế): 4-5 năm tù.

Đào Xuân Sinh (SN 1976, cựu Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng SHT): 3-4 năm tù.

Nguyễn Doãn Tú (SN 1963, cựu Phó vụ trưởng Vụ Trang thiết bị, Bộ Y tế): 4-5 năm tù.

Lê Văn Cư (SN 1963, cựu Phó Viện trưởng Viện kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng): 30-36 tháng tù.

Hoàng Xuân Hiệp (SN 1978, Phó Viện trưởng Viện kinh tế xây dựng): 30-36 tháng tù.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Đối với nhóm bị cáo phạm tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án như sau:

Nguyễn Chiến Thắng (SN 1957, cựu Giám đốc Ban YTTĐ): 12-13 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và 20 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1970, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban YTTĐ): 8-9 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và 15-16 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Thiêm (SN 1968, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) 8-9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hành vi đặc biệt nghiêm trọng

Theo quan điểm luận tội của đại diện VKS, hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án này là đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp. Việc đưa các bị cáo ra xét xử nhằm kịp thời răn đe, thể hiện không có vùng cấm.

Vụ án này là điển hình cho hành vi gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước. Trong số các bị cáo, ông Nguyễn Chiến Thắng bị xác định là người giữ vai trò chính.

Đại diện VKS cho rằng, bị cáo Thắng là người có năng lực, chuyên môn cao nên mới được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban YTTĐ. Chất lượng của dự án phụ thuộc vào bị cáo. Tuy nhiên, ông Thắng đã có hành vi sai phạm trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, đại diện VKS cho rằng, để quản lý, triển khai thực hiện dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức, bị cáo đã quyết định, ký quyết định thành lập Ban YTTĐ và ủy quyền cho đơn vị này thay mặt Bộ Y tế là chủ đầu tư dự án.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến đã tin tưởng vào đề xuất của Ban YTTĐ để rồi có hành vi sai phạm trong việc ký quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài và lập dự án, phương án thiết kế kiến trúc.

Bị cáo tin tưởng vào đề xuất của Ban YTTĐ và kết quả thẩm định, đề nghị của Vụ Trang thiết bị y tế nên có sai phạm trong việc ký quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án.

Với vai trò Bộ trưởng, bị cáo không kiểm tra tính đúng đắn, đầy đủ của các văn bản trước khi ký các quyết định nêu trên, dẫn đến quá trình thực hiện phát sinh nhiều sai phạm, gây thất thoát lãng phí tài sản của Nhà nước hơn 803 tỷ đồng. Do vậy cần có bản án nghiêm minh đối với bị cáo.

Đại diện VKS cũng đề nghị HĐXX khi lượng hình xem xét cho bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến các tình tiết giảm nhẹ như: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi 7,5 tỷ đồng và nộp 17 tỷ đồng khắc phục một phần hậu quả vụ án.

Ngoài ra, bị cáo là người tích cực nhất trong việc nộp số tiền khắc phục. Quá trình điều tra, bị cáo đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ bản chất vụ án.

Bị cáo cũng có thành tích xuất sắc trong công tác, được tặng thưởng nhiều huân chương; có nhiều tâm huyết đóng góp vào sự phát triển chung của ngành y tế; gia đình bị cáo có công với cách mạng… Ngoài ra, Bộ Y tế cũng có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.