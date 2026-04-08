Sáng 8/4, phiên sơ thẩm xét xử 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa và các đơn vị liên quan khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (TPHCM) tiếp tục phần xét hỏi.

Trả lời HĐXX về thời điểm tham gia chuyển nhượng khu đất “vàng” này, bị cáo Nguyễn Thị Như Loan (Tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai) khai không tham gia từ đầu, đến tháng 10/2013 mới bắt đầu.

Bà Loan cho biết dự án do người môi giới giới thiệu. Trước khi mua phần vốn góp tại Công ty TNHH Phú Việt Tín, bị cáo yêu cầu Lê Y Linh cung cấp hồ sơ pháp lý, đồng thời tìm người am hiểu để thẩm định. Sau đó, Đặng Phước Dừa (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín) cung cấp hồ sơ pháp lý dự án.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Loan. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo lời khai của bà Loan, sau khi xem hồ sơ pháp lý, bị cáo xác định Công ty TNHH Phú Việt Tín là pháp nhân dự án; trong đó Công ty Retro Harvest Financial nắm 80% vốn điều lệ, Lê Y Linh là người đại diện theo pháp luật. Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa là hai pháp nhân có vốn Nhà nước nhưng chỉ góp 20%.

Từ đó, bị cáo quyết định mua dự án, cho rằng khu đất không thuộc Nhà nước do 80% vốn thuộc Phú Việt Tín, và chuyển 50 tỷ đồng đặt cọc.

Bà Loan khẳng định không biết, không tham gia, không có bất kỳ bàn bạc, thống nhất nào với nhóm lãnh đạo Tập đoàn Cao su trong giai đoạn này; chỉ tham gia ở giai đoạn sau, trên cơ sở các giao dịch đã được thiết lập.

Trả lời HĐXX về thời điểm biết việc Linh và Dừa chưa thanh toán tiền mua dự án 39-39B Bến Vân Đồn, bị cáo khai phải sau 12 năm, khi làm việc với cơ quan điều tra, mới biết.

Theo cáo buộc, sau khi nhận 50 tỷ đồng đặt cọc của bà Loan, Linh và Dừa đã dùng tiền “ngoại giao” cho lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, trong đó đưa 300.000 USD cho Lê Quang Thung (nguyên quyền Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc).

Bị cáo Loan khẳng định không biết việc Linh và Dừa sử dụng tiền đặt cọc để “ngoại giao”.

Quốc Cường Gia Lai chuyển nhượng dự án cho Novaland vì kẹt vốn

Trả lời HĐXX về việc chuyển nhượng dự án 39-39B Bến Vân Đồn cho Tập đoàn Novaland, bà Nguyễn Thị Như Loan cho biết mục đích ban đầu khi mua là để xây dựng, không phải mua đi bán lại.

Tuy nhiên, khi mua dự án từ Linh và Dừa, bị cáo phải vay vốn Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Khi tiếp tục vay để triển khai, ngân hàng từ chối do bị cáo đang vay thực hiện dự án Phước Kiển (huyện Nhà Bè cũ) chưa hoàn tất.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Cũng theo bà Loan, khi bị trách “sao không từ chối ngay từ đầu để không mua dự án 39-39B Bến Vân Đồn”, phía ngân hàng cho biết sẽ giới thiệu để bà chuyển nhượng lại dự án cho Novaland. Theo lời khai, năm 2014, bà đã chuyển nhượng dự án này với giá 846 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, dù biết khu đất 39-39B Bến Vân Đồn có nguồn gốc công sản, đã giao cho Công ty Phú Việt Tín nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất nên chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; dự án chưa có giấy chứng nhận đầu tư, chưa triển khai xây dựng và khu đất vẫn do hai công ty cao su quản lý.

Ngày 6/12/2013, bà Nguyễn Thị Như Loan ký hợp đồng nhận chuyển nhượng vốn góp với ông Đặng Phước Dừa, thống nhất giá mua khu đất 460,9 tỷ đồng.

Thực hiện thỏa thuận, bà Loan chuyển cho Linh và Dừa 50 tỷ đồng tiền đặt cọc và hơn 186 tỷ đồng để nộp tiền sử dụng đất; các khoản này được hợp thức hóa bằng hợp đồng vay.

Khi biết Linh và Dừa chưa thanh toán tiền mua vốn góp từ các công ty cao su nên chưa đủ căn cứ pháp lý để chuyển nhượng, bà tiếp tục chuyển 65 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch.

Từ nguồn tiền này, Linh và Dừa mua 99% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín rồi chuyển nhượng toàn bộ cho bà Loan.

Với 1% còn lại, bà Loan trực tiếp mua từ Tổng Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa, không qua đấu giá, theo mức giá ấn định từ năm 2010 là 950 USD/m².

Trước khi sở hữu 100% vốn tại Phú Việt Tín, bà đã thỏa thuận bán lại dự án cho Tập đoàn Novaland với giá hơn 846 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí, Công ty Quốc Cường Gia Lai hưởng lợi gần 382 tỷ đồng; riêng bà Loan hưởng lợi 297,8 tỷ đồng.