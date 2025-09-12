Chuyện tình Lamine Yamal và bạn gái hơn 7 tuổi – rapper Argentina thu hút nhiều sự chú ý thời gian qua. Tuy nhiên, mối quan hệ mới chỉ chớm nở và được Yamal công khai ít ngày thì họ dính tin đồn chia tay.

Bạn gái công khai ảnh tình cảm bên Lamine Yamal, đập tan tin đồn cô lứa dối sao Barca chỉ sau ít ngày cầu thủ này công khai mối quan hệ. Ảnh: insta Nicki Nicole

Nguyên nhân được cho cô nàng Nicki Nicole đã lừa dối cậu trai mới lớn Yamal, qua lại với tình cũ Franco Mastantuono – một cựu cầu thủ River Plate, vừa chuyển đến Real Madrid hè này.

Bị gán tiếng xấu, nữ ca sĩ bốc lửa đã có cách đáp trả cao tay bằng cách đăng ảnh tình cảm bên Lamine Yamal lên story cá nhân.

Khi được các phương tiện truyền thông hỏi về mối quan hệ, Nicki Nicole xác nhận đang yêu say đắm Lamine Yamal, muốn học tiếng Catalan và mọi thứ về bạn trai.

Lamine Yamal khoe điện thoại với màn hình nền là anh cùng Nicki Nicole

Bản thân Lamine Yamal vài ngày trước cũng ngầm cho thấy, chuyện tình cảm giữa anh và bạn gái hơn 7 tuổi vẫn rất tốt đẹp, không phải chia tay như đồn thổi.

Cụ thể, cậu bạn thân Nico Williams trong lúc cùng tập trung ở tuyển Tây Ban Nha, đã đăng ảnh Yamal giơ điện thoại lên với màn hình nền là ảnh của anh và người yêu.

Một hình ảnh khác trong sinh nhật thứ 25 mà Yamal tổ chức cho bạn gái. Ảnh: Mi Diario

Lamine Yamal gặp Nicki Nicole lần đầu tại sinh nhật 18 tuổi của anh hồi tháng 7 và được cho lập tức phải lòng. Tình cảm họ tiến triển nhanh sau đó, khi cặp đôi được phát hiện hôn nhau ở quán bar, rồi nữ ca sĩ có mặt trên khán đài để cổ vũ cho Yamal,… Gần nhất, ngôi sao Barca thuê khách sạn sang chảnh dẫn bạn gái đi nghỉ ở Monaco,…

Không chỉ đỏ tình, Lamine Yamal cũng đang có phong độ tốt ở cả Barca lẫn tuyển Tây Ban Nha. Anh cũng khiến nhiều người ghen tị với siêu hợp đồng mới ký với Visa có giá trị lên đến 200 triệu euro, làm đại sứ tại World Cup 2026 và cả sau đó.