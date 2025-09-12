Khát vọng

Một buổi chiều mùa thu London, vài người quen bắt gặp Joao Pedro thong dong dắt hai chú chó Pomeranian (chó Phốc sóc) đi dạo ở khu Surrey yên tĩnh.

Bên cạnh anh là Khadije Hasna Skandar, cô bạn gái đồng hương mà báo chí quê nhà gần đây mới nhắc đến. Họ nói chuyện bằng thứ tiếng Bồ Đào Nha pha chút Anh, vừa cười vừa trêu lũ chó con.

Joao Pedro có phong độ rất tốt. Ảnh: CFC

Không khí ấy có vẻ xa rời ánh đèn sân khấu Stamford Bridge, cũng như Ngoại hạng Anh, nhưng chính trong sự đời thường này, tiền đạo 23 tuổi tìm thấy chỗ dựa để bước ra sân khấu lớn nhất sự nghiệp.

Mới chỉ ít tuần trước, Chelsea bỏ ra khoảng 60 triệu bảng để mua Joao Pedro từ Brighton, nhằm bổ sung cho giai đoạn knock-out FIFA Club World Cup 2025.

Một số người hoài nghi, đó liệu có phải sự mạo hiểm của HLV Enzo Maresca, khi Joao Pedro đang nghỉ hè bên bãi biển quê nhà và không có thời gian tập luyện. Câu trả lời đến rất nhanh, từ chính chàng tân binh.

Trước Fluminense, anh lập cú đúp tinh tế. Trong trận chung kết Club World Cup, anh lại ghi bàn, đưa Chelsea lên đỉnh thế giới. Trên sân cỏ, nụ cười của Pedro bùng nổ như thể muốn xóa tan mọi nghi ngờ.

Trở về Premier League, sự sắc bén ấy vẫn còn nguyên. Hai bàn thắng trong 5 trận đầu mùa là khẳng định bản năng săn bàn, cũng như cho thấy khả năng kết nối của anh với đội.

Joao Pedro di chuyển rộng, thu hút hậu vệ, mở khoảng trống cho Pedro Neto, Estevao, hay thậm chí các tiền vệ trung tâm Enzo Fernandez hay Moises Caicedo.

Sự thể hiện của Pedro giúp Chelsea không cảm thấy nhớ Cole Palmer – người dính chấn thương sau trận mở màn Ngoại hạng Anh 2025/26 với Crystal Palace.

Cầu thủ từng khởi nghiệp ở vị trí số 10 nay trở thành một “số 9” hiện đại. Ngoài khả năng ghi bàn, anh còn kiến tạo, cũng như tạo nhịp điệu cho đồng đội.

Điều Pedro còn thiếu, theo chính lời anh, là “ghi nhiều bàn bằng đầu hơn”. Ở tuổi 23, lời tự phê ấy cho thấy khát vọng hoàn thiện.

Tham vọng của Pedro không dừng ở Chelsea. Anh muốn khoác áo số 9 của Brazil tại World Cup 2026.

Trong bức tranh Canarinha mới mà Carlo Ancelotti xây dựng, với Vinicius, Rodrygo hay Raphinha, Joao Pedro tin anh có thể là mảnh ghép trung phong – người kết thúc những pha bóng nghệ sĩ bằng sự lạnh lùng trước khung thành.

Điểm tựa tình yêu

Để có ngày hôm nay, Joao Pedro đã trải qua chặng đường không hề thẳng lối. Rời Fluminense sang Watford khi mới 18 tuổi, anh từng là tài năng non trẻ bỡ ngỡ với nước Anh.

Thời điểm ấy, báo chí Brazil còn ồn ào nhắc tới mối tình tuổi teen của anh với diễn viên Mel Maia – một câu chuyện gây tranh cãi (khi ấy, Maia mới 15 tuổi), phản chiếu sự bồng bột của tuổi trẻ.

Khadije chọn cuộc sống kín tiếng, luôn ủng hộ Pedro. Ảnh: Instagram

Những ngày ấy qua đi, để giờ đây Pedro đứng ở một vị thế khác: trưởng thành, lặng lẽ, và được chống lưng bởi một tình yêu chín chắn hơn.

Khadije, hiện sống cùng Pedro ở London, trở thành điểm tựa. Cô chia sẻ niềm tự hào khi thấy anh khoác áo tuyển Brazil, và chính sự đồng hành này khiến tiền đạo Chelsea cảm thấy bớt cô đơn nơi thành phố khắc nghiệt.

Trong bối cảnh bóng đá Anh, nơi áp lực thành công và truyền thông có thể nghiền nát bất kỳ tài năng nào, một tình yêu yên bình đôi khi lại là sự khác biệt.

Khadije có mạng xã hội, nhưng ít khi tương tác (để chế độ riêng tư), chỉ có một vài khoảnh khắc Pedro ở nhà và trên sân. Mối quan hệ giữa hai người không chỉ được giữ kín mà cả cuộc sống riêng tư của cô cũng vậy.

Chelsea của Enzo Maresca đang kiến thiết dự án dài hạn. Họ có dàn cầu thủ trẻ đầy tiềm năng, muốn viết những trang sử mới.

Trong dự án ấy, Joao Pedro rất nổi bật: tốc độ, kỹ thuật Nam Mỹ, khát khao Premier League và giấc mơ World Cup. Anh không ngại thừa nhận mình ước mơ giành Quả bóng vàng.

Khi Stamford Bridge sáng rực trong tiếng hát “Blue is the Colour”, ở một góc yên tĩnh nào đó, Joao Pedro lại trở về với những bước dạo cùng Khadije và hai chú chó nhỏ.

Giữa đời thường và đỉnh cao, giữa sự hồn nhiên và khát vọng, Joao Pedro đang tự tin viết nên chương mới.

Những bàn thắng sẽ giúp giấc mơ số 9 với Chelsea (hiện thuộc Liam Delap) và Brazil sớm thành hiện thực. Trước mắt, mục tiêu của anh là mành lưới Brentford trong trận derby London (2h ngày 14/9).