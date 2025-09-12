Trận thư hùng tại Wembley hồi tháng 5/2024, MU xuất sắc đánh bại Man City 2-1 để giành lấy cúp vô địch.

Kể từ đó đến nay, qua 3 kỳ chuyển nhượng, hai đội trải qua cuộc thanh lọc lực lượng mạnh mẽ. Thống kê chi tiết cho thấy, 21/40 cầu thủ đăng ký tham dự trận cầu ở Wembley không còn chơi bóng tại Manchester nữa.

HLV Ten Hag và Garnacho đều phải khăn gói rời MU theo cách không mong muốn, sau chiến thắng ở chung kết FA Cup 2024 - Ảnh: SunSport

Bắt đầu tư đội chiến thắng MU, 13/20 cầu thủ trong đội hình cùng HLV trưởng Erik ten Hag đã khăn gói rời Old Trafford.

Thủ thành Andre Onana vừa chia tay Quỷ đỏ để gia nhập Trabzonspor, sau khi mất vị trí và bất đồng quan điểm với HLV Ruben Amorim.

Aaron Wan-Bissaka và Raphael Varane đều rời United sau khi nâng cao chiếc cúp. Cầu thủ chạy cánh phải chuyển đến West Ham, còn trung vệ người Pháp gia nhập Como trước khi giải nghệ vì chấn thương đầu gối.

Bản hợp đồng mượn Sofyan Amrabat từ Fiorentina không được ký vĩnh viễn. Trong khi tiền vệ ghi bàn cho MU ngày hôm đó - Kobbie Mainoo đang thúc đẩy việc rời Old Trafford vì không được ra sân thường xuyên.

Nhân tố lập công khác là Alejandro Garnacho đầu quân Chelsea, sau những bất bình với Amorim do không được đá chính trận chung kết Europa League mùa trước.

Hàng loạt nhân tố rời thành Manchester trong vòng hơn 1 năm qua - Ảnh: SunSport

Hai thành viên trưởng thành từ học viện là Marcus Rashford và Scott McTominay cũng rời đi. Chỉ còn 3 cầu thủ trên băng ghế dự bị Altay Bayindir, Amad Diallo và Mason Mount vẫn ở lại câu lạc bộ.

Jonny Evans, Victor Lindelof và Christian Eriksen chia tay MU lúc hết hạn hợp đồng. Trong khi Rasmus Hojlund, Willy Kambwala và Antony bị thanh lý để lấy chỗ cho người mới.

Bên kia chiến tuyến, Pep Guardiola vẫn tại vị. Thế nhưng, ông chứng kiến sự sa sút đáng kể của Man City trong bối cảnh đội hình già nua và thiếu động lực thi đấu.

Kyle Walker và Kevin De Bruyne là hai công thần đáng chú ý nhất chia tay sân Etihad. Thủ môn dự bị Scott Carson cũng bị chấm dứt hợp đồng.

Kulian Alvarez cũng chuyển đến Atletico Madrid - Ảnh: SunSport

Manuel Akanji cùng Jack Grealish được đem cho Inter Milan và Everton mượn. Còn Julian Alvarez chuyển đến Atletico Madrid với mức giá hơn 80 triệu bảng Anh.

Thực tế, trong 3 kỳ chuyển nhượng gần nhất, MU và Man City đã tiến hành cuộc "thay máu" lực lượng triệt để, dốc két chi 819 triệu bảng Anh rước về các tân binh.

Chủ nhật này, hai ông lớn thành Manchester cần phải chứng minh bằng kết quả trên sân, khi họ đang cố gắng xây dựng lại đội bóng bằng những con người mới.