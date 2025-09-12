Premier League trở lại vào cuối tuần này và mọi sự chú ý hướng về Etihad, nơi diễn ra derby thành Manchester - Man City nghênh chiến MU.

Man City của Pep Guardiola đang rất cần một cú hích để lấy lại khí thế sau 3 vòng đầu còn run rẩy với chỉ 1 thắng (4-0 Wolves) và chịu đến 2 thất bại (0-2 Tottenham và 1-2 Brighton).

Donnarumma muốn làm nên lịch sử cùng Man City. Ảnh: Man City FC

Trong bối cảnh gặp những tổn thất về lực lượng, Man xanh có sự mới mẻ xuất hiện – tân binh chất lượng Gianluigi Donnarumma đến từ PSG. Thủ thành số 1 tuyển Italia dự kiến sẽ ra mắt người hâm mộ Etihad ở đại chiến Man City đấu MU.

Donnarumma hoàn tất việc gia nhập Man City vào ngày cuối chuyển nhượng mùa hè, đang rất háo hức làm nên những điều tuyệt vời cùng đội bóng mới. Anh thổ lộ: “Tôi rất hạnh phúc và phấn khích khi được có mặt tại một trong những CLB hay nhất thế giới.

Man City là đội bóng có bề dày lịch sử và luôn khao khát chiến thắng. Tôi đến đây để giúp CLB tiếp tục giành các danh hiệu”.

Thủ môn số 1 tuyển Italia rất vui vì được Pep Guardiola gọi điện rủ về Man City

Donnarumma cởi mở với việc cạnh tranh với Trafford ở vị trí người gác đền số 1 của Man City: “Cạnh tranh lành mạnh mang lại điều tốt cho tất cả mọi người. Một tập thể mạnh mẽ và gắn kết, biết quan tâm nhau sẽ là chìa khóa giúp chúng ta có thể gặt được những thành công lớn.

Anh cũng bày tỏ niềm vui vì được làm học trò của Pep Guardiola và đặt mục tiêu lớn khi đến Etihad: “Đối với một cầu thủ, được Pep Guardiola huấn luyện là điều vô cùng tuyệt vời. Ông ấy muốn có tôi và tôi vô cùng tự hào về điều đó.

Tôi muốn làm nên lịch sử tại Man City, giành Champions League và nhiều danh hiệu khác”.