Maria Saharapova và David Beckham là những siêu sao thể thao trong vai trò khách mời tham dự sự kiện sang trọng do thương hiệu bia Stella Artois tổ chức.

Cựu tay vợt số 1 Thế giới người Nga đã chia sẻ loạt ảnh ở New York. Đầu tiên là bức hình tự sướng tuyệt đẹp cùng David Beckham.

Sharapova chụp selfie cùng David Beckham - Ảnh: I.G

Sharapova cầm trên tay chai bia Bỉ, trong khi cựu thủ quân tuyển Anh chọn một cốc bia đầy. Khoảnh khắc trên cũng được một nhiếp ảnh gia ngồi tại bàn ghi lại.

Beckham là đại sứ của Stella Artois và xuất hiện trong quảng cáo Super Bowl cùng với "người anh em sinh đôi thất lạc từ lâu" Matt Damon hồi đầu năm nay.

Trong lần xuất hiện này, Sharapova gây ấn tượng với chiếc váy đen thanh lịch. Cô thoải mái đăng nhiều bức ảnh khác, bao gồm hình chụp với tay vợt Sabalenka cùng nữ diễn viên Rachel Brosnahan.

Masha hào hứng chia sẻ trên trang cá nhân: "Cảm ơn vì đã tổ chức một buổi tối tuyệt vời, @stellaartois!!

Nó bao gồm việc ăn một chiếc bánh hamburger bằng dao và nĩa. Một nhà ngoại cảm chơi 'trò lừa' ​​với chúng tôi và những kỷ niệm đặc biệt ấn tượng.

Sharapova tham dự sự kiện do hãng bia Stella Artois tổ chức - Ảnh: I.G

Ồ, cả David Beckham cũng nhắc tôi nhớ ai là người chiến thắng trong thử thách Perfect Serve ở London."

Rất nhiều fan hâm mộ trong số 4,7 triệu người theo dõi Sharapova trên Instagram đã bình luận vào bài đăng, yêu thích mối quan hệ giữa cô và huyền thoại bóng đá người Anh.

Một người nói: "Hai vận động viên thể thao mà tôi yêu thích nhất! Thật tuyệt vời."

Fan khác bày tỏ: "Sharapova và Beckham - màn kết hợp đỉnh cao". Người thứ 3 thì trầm trồ: "Hai huyền thoại trong một khung hình".