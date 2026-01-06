Phát biểu tại lễ kỷ niệm, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh Quốc hội Việt Nam đã thể hiện đúng đắn đường lối chiến lược của Đảng về đoàn kết các dân tộc anh em trong xây dựng Quốc hội, cơ cấu các đại biểu Quốc hội...

Khóa 1 của Quốc hội có đại diện 14 dân tộc, qua 15 khóa Quốc hội đã có 52/54 dân tộc tham gia Quốc hội, chính họ là những người đại diện cho các dân tộc tham gia việc xây dựng chính sách phù hợp cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bà Tòng Thị Phóng mong muốn đồng bào các dân tộc thiểu số phát huy truyền thống đoàn kết, cách mạng, anh hùng khi đi bỏ phiếu, bầu đại biểu Quốc hội và HĐND sắp tới để lựa chọn những người xứng đáng vào Quốc hội

"Tôi là một trong những đại biểu Quốc hội là phụ nữ, là người dân tộc Thái. Tôi rất tự hào về truyền thống gia đình mình, quê hương mình, đó là dòng tộc chồng tôi tại Bản Cọ, phường Chiềng An, tỉnh Sơn La đã có cụ Lò Văn San là đại biểu Quốc hội khóa 1 (từ năm 1946 đến năm 1960).

Cụ luôn gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ đại biểu, cử tri tin yêu. Niềm vinh dự ấy luôn nhắc nhở thế hệ chúng tôi là các con, cháu, chắt của cụ phải sống và làm việc đúng pháp luật, hoàn thành tốt công việc được cấp trên giao", nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.

Đến năm 1997, khi là Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, bà Tòng Thị Phóng được giới thiệu và cử tri bầu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 10, được bầu là Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội kiêm nhiệm.

Bà cho biết, được tham gia hoạt động Quốc hội là được bồi dưỡng tri thức, nhân cách và năng lực để nâng cao trình độ hiểu biết toàn diện về Hiến pháp, pháp luật, về tổ chức bộ máy nhà nước, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, nâng tầm hiểu biết hơn về đối ngoại và luật pháp quốc tế.

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, từ khi tham gia Quốc hội bà đã từng bước trưởng thành về phong cách người đại biểu là gần dân, hiểu dân, học ở nhân dân, có trách nhiệm với nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm và nguyên Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng

"Nay tĩnh tâm, tự kiểm điểm lại trên 50 năm công tác, gần 45 năm tuổi Đảng tôi thấy với sự quan tâm giáo dục của Đảng, sự tin cậy giao việc và bồi dưỡng của Quốc hội, tôi đã được rèn luyện trong môi trường nghị viện, tham gia 5 khóa Quốc hội", nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội xúc động nói.

Bà bày tỏ vinh dự khi được giúp việc thời kỳ Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; là Phó Chủ tịch Quốc hội thời kỳ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân.

"Tôi đã học tập được rất nhiều từ các anh, các chị là đại biểu Quốc hội các khóa mà ở đó nhiều người là người thầy, người anh, người chị của tôi, là những đồng nghiệp tận tình chỉ bảo giúp đỡ tôi vươn lên...", nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tự hào khi được là đại biểu Quốc hội, đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Luôn tự nhắc mình phải khiêm tốn, cầu thị

Là đại biểu Quốc hội, ông Nguyễn Hữu Thông bày tỏ may mắn được thừa hưởng một di sản vô cùng quý báu, đó là truyền thống yêu nước, tinh thần phụng sự nhân dân, bản lĩnh chính trị và trí tuệ lập pháp của các thế hệ đi trước.

Ông cũng cho biết, đại biểu trẻ đang đứng trước những thách thức hoàn toàn mới như chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số; tình trạng già hóa dân số, biến đổi khí hậu, bất bình đẳng xã hội… Những điều này đòi hỏi mỗi đại biểu phải có tư duy chính sách dài hạn, bền vững.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Thông

Trong bối cảnh ấy, ông Thông cho rằng, đại biểu Quốc hội trẻ cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, trung thành với lợi ích tối cao của Tổ quốc và Nhân dân.

Đại biểu Quốc hội trẻ cũng phải có năng lực chuyên môn và tư duy đổi mới, dám tiếp cận vấn đề mới, dám tranh luận đến cùng vì chính sách đúng, vì lợi ích chung; có tinh thần lắng nghe và gần dân. Bởi, theo ông Thông, mọi quyết sách của Quốc hội chỉ thực sự có giá trị khi xuất phát từ cuộc sống và quay trở lại phục vụ cuộc sống.

“Chúng tôi hiểu rằng, mỗi phát biểu tại nghị trường, mỗi lần bấm nút thông qua một đạo luật, đều gắn với sinh kế, với niềm tin và kỳ vọng của hàng triệu cử tri. Điều đó khiến chúng tôi luôn tự nhắc mình phải khiêm tốn, cầu thị và không ngừng học hỏi”, đại biểu Nguyễn Hữu Thông nhấn mạnh.

Ông nói thêm rằng, kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên không chỉ là sự tri ân quá khứ, mà quan trọng hơn là khơi dậy khát vọng tương lai.