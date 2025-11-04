Kết quả nghiên cứu của Transport & Environment (T&E) - tổ chức vận động hàng đầu châu Âu về giao thông và năng lượng sạch cho thấy các mẫu xe hybrid sạc điện ngoài (PHEV) có thể thải ra lượng khí CO2 gần bằng xe chạy xăng truyền thống, dù được xem là bước đệm trong quá trình chuyển đổi sang xe điện hoàn toàn.

Xe PHEV từng được xem là bước đệm trong quá trình chuyển đổi sang xe điện hoàn toàn. Ảnh: Car And Driver

Xe hybrid sạc điện ngoài là dòng xe kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện cùng pin có thể sạc ngoài. Khi pin đầy, xe có thể di chuyển khoảng 40–90km chỉ bằng điện, sau đó chuyển sang động cơ xăng khi pin cạn.

Trên lý thuyết, người dùng sẽ sạc pin mỗi đêm để tận dụng năng lượng điện cho nhu cầu di chuyển hàng ngày. Nhưng nghiên cứu của T&E cho thấy điều này hiếm khi xảy ra.

Thay vì chạy 84% quãng đường bằng điện như trong thử nghiệm, thực tế các xe PHEV chỉ sử dụng điện khoảng 27% thời gian. Điều này đồng nghĩa, phần lớn chủ xe không sạc pin thường xuyên, khiến chiếc xe hybrid sạc điện hoạt động gần như xe động cơ đốt trong (ICE), phát thải khí CO2 và gây ô nhiễm không kém gì bất kỳ loại xe ICE nào khác.

Vì sao lượng khí thải của xe PHEV vẫn cao?

Bên cạnh việc không sạc đầy đủ, khả năng vận hành bằng điện của xe PHEV cũng bị giới hạn. Trong chế độ “chạy điện”, động cơ đốt trong thường phải hỗ trợ mô-tơ điện trong khoảng 1/3 quãng đường, đặc biệt khi xe tăng tốc hoặc leo dốc. Hệ quả là mức tiêu hao nhiên liệu và khí thải thực tế cao hơn nhiều so với con số công bố.

Nhiều người dùng xe PHEV không có thói quen sạc điện khi sử dụng. Ảnh: Autel Energy

Theo T&E, điều này không chỉ ảnh hưởng đến môi trường mà còn khiến người dùng tốn thêm chi phí nhiên liệu, ước tính lên tới 250 euro (khoảng 290 USD) mỗi năm ở châu Âu, nơi giá xăng vốn đã cao hơn Mỹ.

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy một nghịch lý là các mẫu xe hybrid sạc điện PHEV có pin lớn hơn, nghĩa là có thể chạy điện xa hơn lại thường gây ô nhiễm nhiều hơn.

Lý do là xe nặng hơn tới 28%, được trang bị động cơ xăng mạnh hơn 33% so với các mẫu PHEV nhỏ hơn để bù lại khối lượng tăng thêm. Khi không sạc thường xuyên, những mẫu xe này chuyển sang chế độ xăng nhiều hơn, làm tăng đáng kể lượng khí thải CO2 ra môi trường.

Giải pháp thay thế

Nghiên cứu cũng xem xét một biến thể khác của PHEV mang tên EREV (Extended Range Electric Vehicle – xe điện mở rộng phạm vi hoạt động). Mẫu điển hình như Mazda EZ-60 đang rất phổ biến tại Trung Quốc.

Mazda EZ-60 - mẫu xe điện EREV đang rất phổ biến tại Trung Quốc. Ảnh: Mazda

Khác với dòng xe PHEV, xe EREV vận hành hoàn toàn bằng điện, chỉ sử dụng động cơ xăng để sạc lại pin, chứ không trực tiếp truyền lực tới bánh xe. Nhờ vậy, xe EREV duy trì đặc tính “xe điện” rõ rệt hơn, giảm đáng kể khí thải.

Dòng xe EREV cũng sở hữu pin dung lượng lớn hơn, khả năng sạc nhanh, cùng mô-tơ điện mạnh mẽ, không cần động cơ xăng hỗ trợ khi tăng tốc. Đây được xem là giải pháp trung gian lý tưởng cho những thị trường có hạ tầng trạm sạc còn hạn chế.

Hiện nhiều hãng lớn như Volkswagen, Stellantis và Ford đang phát triển các dòng xe EREV riêng cho thị trường phương Tây, kỳ vọng thay thế dần các mẫu PHEV truyền thống.

Nghiên cứu của T&E cho thấy, xe hybrid sạc điện PHEV không “xanh” như quảng cáo nếu người dùng không sạc pin thường xuyên. Với lượng khí thải thực tế cao và hiệu quả sử dụng thấp, PHEV có thể chỉ là giải pháp tạm thời trong lộ trình hướng tới xe điện thuần túy BEV.

Trong khi đó, công nghệ EREV với khả năng vận hành điện chủ động và ít phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch đang nổi lên như hướng đi hiệu quả hơn, đặc biệt ở các quốc gia đang trong giai đoạn chuyển tiếp sang xe điện.

Theo Transport Environment

Bạn có bình luận thế nào về góc nhìn trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!