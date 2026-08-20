Kế hoạch phối hợp, triển khai thí điểm hỗ trợ cửa hàng, hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giữa Bộ KH&CN và UBND tỉnh Bắc Ninh vừa được ký kết ngày 20/8 tại Bắc Ninh.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh, kế hoạch phối hợp giữa Bộ KH&CN và UBND tỉnh Bắc Ninh thể hiện sự chung tay của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp công nghệ số đồng hành cùng người dân và các hộ kinh doanh để chuyển đổi số, giúp hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn.

“Kế hoạch này được triển khai với tinh thần: Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp đồng hành, người dân và hộ kinh doanh sẽ là trung tâm thụ hưởng. Thông qua các công cụ số như phần mềm quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, thanh toán số, thương mại điện tử, hộ kinh doanh có thể quản lý tốt hơn những hoạt động hằng ngày; giảm thời gian, giảm chi phí và giảm công sức của các hộ kinh doanh”, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương phân tích.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương (người ngồi bên trái) và ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh ký kết kế hoạch phối hợp.

Cập nhật tình hình thực tiễn tại địa phương, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh, cho hay toàn tỉnh hiện có 106.537 hộ kinh doanh đang hoạt động, nhưng mới chỉ có hơn 2.000 hộ sử dụng phần mềm quản lý bán hàng, chưa đến 2%.

Phần lớn hộ kinh doanh đã quen với thanh toán số, quét mã QR, chuyển khoản qua điện thoại, nhưng việc quản lý bán hàng vẫn chủ yếu được thực hiện thủ công. “Đây chính là khoảng trống mà kế hoạch hôm nay hướng tới”, ông Mai Sơn chia sẻ.

Cũng theo ông Mai Sơn, các hộ kinh doanh tại Bắc Ninh hiện đối mặt với 4 khó khăn chính: Tâm lý ngại thay đổi và e ngại minh bạch doanh thu; kỹ năng số còn hạn chế; chưa biết lựa chọn giải pháp phù hợp với mô hình kinh doanh; lo ngại về chi phí ban đầu và an toàn dữ liệu.

Tỉnh Bắc Ninh kỳ vọng kế hoạch phối hợp sẽ từng bước tháo gỡ những khó khăn nêu trên thông qua các hoạt động tuyên truyền, lực lượng hướng dẫn trực tiếp tại chỗ, các giải pháp đơn giản, chi phí hợp lý và cam kết rõ ràng từ nhà cung cấp.

8 doanh nghiệp công nghệ số tiêu biểu nhận thỏa thuận hợp tác triển khai thí điểm hỗ trợ cửa hàng, hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Theo nội dung kế hoạch được đại diện Vụ Kinh tế số và Xã hội số (Bộ KH&CN) công bố tại sự kiện, mục tiêu đặt ra là 100% cửa hàng, hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh được tiếp cận thông tin về chương trình.

Khoảng 10.000 cửa hàng, hộ kinh doanh được tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ tiếp cận, trải nghiệm, sử dụng các nền tảng, công cụ số phù hợp nhu cầu và điều kiện thực tế, trong đó phấn đấu tối thiểu 50% cửa hàng, hộ kinh doanh cài đặt phần mềm, nền tảng số; 100% cửa hàng, hộ kinh doanh có nhu cầu được hỗ trợ sử dụng chữ kí số, được cấp tên miền .biz.vn.

Đáng chú ý, kế hoạch đã xác định rõ các nhiệm vụ, quy trình rõ ràng từ “nhận thức” đến “hành động” để hỗ trợ các cửa hàng, hộ kinh doanh chuyển đổi số mạnh mẽ, có kết quả thiết thực. Trong đó, bước đầu tiên, các cơ quan nhà nước tại địa phương, doanh nghiệp tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các hộ kinh doanh trên địa bàn để họ nắm được sự cấp thiết phải chuyển đổi số để tồn tại và phát triển trong kỷ nguyên số.

Hai bước tiếp theo gồm tư vấn, giúp cửa hàng, hộ kinh doanh đánh giá hiện trạng chuyển đổi số, từ đó khuyến nghị cơ hội và giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả kinh doanh; hỗ trợ cửa hàng, hộ kinh doanh triển khai các giải pháp, nền tảng số phù hợp với thực tế.

Đại diện Vụ Kinh tế số và Xã hội số cũng cho biết, hiện nay, nhiều doanh nghiệp công nghệ số sẵn sàng đồng hành cùng các cơ quan nhà nước hỗ trợ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp, cửa hàng, hộ kinh doanh. Ngoài việc tham gia hỗ trợ công tác truyền thông, tư vấn mức độ chuyển đổi số, các doanh nghiệp còn đặc biệt sẵn sàng cung cấp các giải pháp, nền tảng số phù hợp với nhiều chính sách ưu đãi.