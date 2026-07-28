Kế hoạch triển khai thực hiện một số quyết định, chỉ thị của Trung ương về thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh vừa được UBND tỉnh ban hành ngày 22/7.

Mục tiêu nhằm “phát triển bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo hướng bền vững, bao phủ toàn dân, công bằng, hiệu quả; bảo đảm mọi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng, được bảo vệ trước rủi ro tài chính khi ốm đau, bệnh tật; góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và nâng cao sức khỏe nhân dân”.

Trong kế hoạch, UBND tỉnh Bắc Ninh xác định rõ một số chỉ tiêu định lượng như: Năm 2026, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt tối thiểu 96,2% dân số; 100% xã, phường đưa chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế, phát triển người tham gia bảo hiểm y tế vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đến năm 2030, đạt mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân; 100% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế thực hiện kết nối, liên thông dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đầy đủ, kịp thời; từng bước khai thác hiệu quả dữ liệu bảo hiểm y tế, dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh, sổ sức khỏe điện tử phục vụ quản lý sức khỏe người dân và kiểm soát chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Tỉnh Bắc Ninh phấn đấu đến năm 2030 sẽ đạt mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân.

Một trong những giải pháp trọng tâm sẽ được tỉnh Bắc Ninh triển khai trong thời gian tới là đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế.

UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu phải “đổi mới nội dung, hình thức, phương thức truyền thông theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tiếp cận, phù hợp với từng nhóm đối tượng; tập trung tuyên truyền quyền lợi, trách nhiệm, tính nhân văn, tính chia sẻ cộng đồng của bảo hiểm y tế; chú trọng truyền thông về bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên, bảo hiểm y tế đối với lao động phi chính thức, người cao tuổi, người yếu thế”.

Để góp phần giảm nghèo thông tin về chính sách bảo hiểm y tế cho người dân địa phương, tỉnh Bắc Ninh sẽ tăng cường truyền thông trên báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở, cổng/trang thông tin điện tử, mạng xã hội, nền tảng số; xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phóng sự, video ngắn, infographic. Bên cạnh việc kịp thời biểu dương mô hình hay, cách làm hiệu quả, cá nhân, tập thể tiêu biểu, thì cũng phê phán cả hành vi trốn đóng, chậm đóng, lạm dụng, trục lợi chính sách bảo hiểm y tế.

Mặt khác, tỉnh Bắc Ninh sẽ duy trì tháng 11 hàng năm là "Tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế"; đồng thời lồng ghép tuyên truyền bảo hiểm y tế với các phong trào thi đua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hoạt động của thôn, tổ dân phố, đoàn thể, trường học, doanh nghiệp, khu, cụm công nghiệp, chợ, làng nghề.

Cùng với việc đổi mới hoạt động truyền thông, tỉnh Bắc Ninh sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, liên thông dữ liệu trong lĩnh vực bảo hiểm y tế để sớm đạt mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân. Cụ thể, tỉnh Bắc Ninh sẽ hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nền tảng, giải pháp chuyển đổi số phục vụ thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, bảo đảm kết nối, chia sẻ, liên thông dữ liệu theo quy định.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện kết nối, chuyển dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế lên Cổng tiếp nhận dữ liệu của cơ quan bảo hiểm xã hội đầy đủ, chính xác, kịp thời; vận hành hiệu quả bệnh án điện tử, đơn thuốc điện tử, sổ sức khỏe điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng căn cước công dân gắn chíp, định danh điện tử, ứng dụng bảo hiểm xã hội số VssID trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Đặc biệt, tỉnh sẽ triển khai toàn diện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến; thu bảo hiểm y tế trực tuyến.