Bắc Ninh:

Ngày 21/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh (viết tắt là Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy”.

Đây là một trong những hoạt động triển khai Tiểu Dự án 2 về “Nâng cao hiệu quả truyền thông, giáo dục phòng, chống ma túy ở cơ sở” trong Dự án “Truyền thông, giáo dục về phòng, chống ma túy” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy” góp phần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền pháp luật, đa dạng hóa hình thức tiếp cận thông tin, nâng cao hiệu quả tuyên truyền trong tình hình mới.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy” hướng tới một số mục tiêu: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh;

Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp người tham gia chủ động tìm hiểu kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng ngừa, nhận diện các loại tội phạm và tệ nạn ma túy; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền pháp luật, đa dạng hóa hình thức tiếp cận thông tin, nâng cao hiệu quả tuyên truyền về tác hại của ma túy trong tình hình mới...

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh từ 7 giờ 00' ngày 25/7/2026 đến 24 giờ ngày 15/8/2026.

Người dự thi truy cập Cổng thi trực tuyến tại địa chỉ https://nqdh.bacninh.gov.vn/, chọn mục “Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy” và thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành, gửi bài dự thi.

Nội dung thi gồm: Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành; Tác hại của ma túy và các loại ma túy mới; Kỹ năng phòng tránh ma túy trong cộng đồng, trường học, doanh nghiệp; Trách nhiệm của cá nhân, gia đình và xã hội trong phòng, chống ma túy.

Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Bắc Ninh đề nghị, Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy phối hợp Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ sử dụng hệ thống thi trắc nghiệm của khối Đảng tại địa chỉ https://ngdh.bacninh.gov.vn phục vụ tổ chức cuộc thi, bảo đảm đáp ứng yêu cầu đề ra.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy sửa đổi, hoàn thiện chức năng phần mềm thi trực tuyến phù hợp với yêu cầu; phối hợp tổ chức cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh; phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền rộng rãi về cuộc thi.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh và các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh đăng tải tuyên truyền, phổ biến rộng rãi thể lệ cuộc thi trên cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; Chỉ đạo các đơn vị, tổ chức trực thuộc tích cực tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc thi, vận động đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng, tham gia.

Dự kiến kết quả chung cuộc sẽ được công bố vào cuối tháng 8/2026, với 19 giải cá nhân và 11 giải tập thể.