Ngày 20/7, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ về thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu chung của kế hoạch là “Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 88/NQ-CP, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển thị trường trong nước, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển bền vững các ngành, lĩnh vực liên quan”.

Trong Kế hoạch, UBND tỉnh Bắc Ninh nêu rõ một số chỉ tiêu đáng chú ý như: Tỷ lệ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử phấn đấu đạt trên 80%; Tỷ lệ dân số trưởng thành tham gia mua sắm trực tuyến đạt 80% trở lên; Tối thiểu 10% chợ truyền thống được cải tạo, nâng cấp theo hướng văn minh, an toàn, có ứng dụng số…

Tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức tập huấn, đào tạo nhằm nâng cao năng lực số và kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Để đạt được những mục tiêu kể trên, thời gian tới, nhiều giải pháp giảm nghèo thông tin, nâng cao năng lực số, kỹ năng số cho cộng đồng sẽ được triển khai trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Ví dụ, tỉnh Bắc Ninh sẽ tăng cường truyền thông trên nền tảng số, mạng xã hội nhằm quảng bá sản phẩm Việt Nam, sản phẩm chủ lực, đặc trưng, sản phẩm OCOP của tỉnh.

Mặt khác, tỉnh sẽ hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và phân phối hàng hóa, đặc biệt là tham gia các sàn thương mại điện tử và các nền tảng số; triển khai các chương trình hội chợ trực tuyến, livestream bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử; tổ chức tập huấn, đào tạo nhằm nâng cao năng lực số và kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP sẽ thúc đẩy phát triển thị trường, kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công Thương cần chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tổ chức chiến dịch truyền thông đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Phát động phong trào tiêu dùng sản phẩm địa phương trên các sàn giao dịch thương mại điện tử của Việt Nam và quốc tế.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh chủ động tuyên truyền và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí Trung ương tuyên truyền sâu, rộng, đậm nét để người dân hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động; Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên nền tảng mạng xã hội nhằm lan tỏa thông điệp “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đến người dân, nhất là giới trẻ; Tăng cường giám sát, theo dõi và kịp thời xử lý thông tin không chính xác, sai sự thật.

UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh chủ trì triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", thực hiện các hoạt động tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về việc ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam.

Đặc biệt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo Tỉnh Đoàn tổ chức các chương trình quảng bá, giới thiệu sản phẩm Việt, sản phẩm OCOP thông qua các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thương mại điện tử và các nền tảng số; phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong việc lan tỏa thói quen tiêu dùng hàng Việt trong cộng đồng.