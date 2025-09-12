Tối 11/9, tại lễ bế mạc Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á lần thứ 24 năm 2025 do Bộ Y tế Việt Nam phối hợp với Hiệp hội quản lý Bệnh viện châu Á tổ chức, Ban Tổ chức đã trao giải thưởng Cống hiến trọn đời (Lifetime Achievement Award) cho GS.TS.BS. Nguyễn Đình Hối (91 tuổi), nguyên Hiệu trưởng Đại học Y Dược TPHCM và Giám đốc đầu tiên của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, vì những đóng góp của ông đối với sự nghiệp y tế Việt Nam.

Đây là giải thưởng uy tín, sự ghi nhận của Bộ Y tế Việt Nam và Hiệp Hội Quản lý bệnh viện châu Á dành cho những người có cống hiến quan trọng đối với y tế khu vực châu Á. Hội đồng xét giải đã nhất trí bầu chọn GS Nguyễn Đình Hối theo đề nghị của Bộ Y tế Việt Nam.

GS Nguyễn Đình Hối. Ảnh: BVCC.

Sau khi tốt nghiệp tại trường Đại học Y Hà Nội năm 1960, bác sĩ Hối trở thành giảng viên bộ môn Ngoại và làm việc tại Bệnh viện Việt Đức. Ông được cố Giáo sư Tôn Thất Tùng tận tình chỉ dạy về chuyên môn mổ. Nhờ tích cực học thầy, học bạn, bác sĩ trẻ Nguyễn Đình Hối nhanh chóng tỏa sáng, trở thành một nhà phẫu thuật có bàn tay vàng, được các thầy tin cậy, đồng nghiệp và sinh viên quý mến.

Năm 1972, trong bối cảnh chiến tranh ác liệt, thầy Hối nhận nhiệm vụ đưa một tổ sinh viên năm cuối đến chi viện cho Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng để cấp cứu các nạn nhân trúng bom B52. Đoàn phối hợp với nhóm chuyên gia Cuba sang hỗ trợ, tất cả hợp thành ê-kíp, người thì gây mê, người mổ bụng, mổ xương khớp...

Sau thời gian du học ở Pháp về, bác sĩ Hối cùng gia đình vào Sài Gòn lập nghiệp, được giáo sư Trương Công Trung (Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP HCM bấy giờ) giao phụ trách bộ môn Ngoại ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Về sau, hai người thầy đi khắp các tỉnh thành miền Nam để tổ chức các lớp chuyên khoa một về ngoại khoa cho các bác sĩ trẻ ở bệnh viện tuyến dưới.

Từ năm 1993 đến năm 2007, ông được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Đại học Y Dược TPHCM. Dù gánh vác trọng trách quản lý, giáo sư Nguyễn Đình Hối vẫn giữ vững tinh thần của một nhà giáo và thầy thuốc.

Trong sự nghiệp, ông là Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh đại học và sau đại học, hướng dẫn 23 luận án Tiến sĩ, 9 chuyên khoa cấp II, 12 luận văn thạc sĩ cùng nhiều luận văn CKI và nội trú; Chủ biên 10 tập giáo trình, 5 sách chuyên khảo; Chủ nhiệm nhiều đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp Bộ và công bố hơn 70 báo cáo khoa học. Ông còn đảm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Khoa học kỹ thuật của Trường, Trưởng Trung tâm Phẫu thuật Gan Mật thuộc Trung tâm Y tế chuyên sâu và là Chủ tịch của nhiều hội thảo về lĩnh vực y, dược trong nước và quốc tế.

Những đóng góp to lớn của ông đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì năm 1985, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2002 và 2009, Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 1996, Giải thưởng Khoa học sáng tạo công nghệ năm 2006, Giải thưởng Tôn Thất Tùng năm 2004, vì những đóng góp to lớn vào sự phát triển của ngành ngoại khoa Việt Nam.

GS Hối là bác sĩ Việt Nam thứ 4 nhận giải Cống hiến suốt đời. Trước đó, giải thưởng này đã được trao cho GS.TS Vũ Văn Đính - người sáng lập ngành hồi sức cấp cứu của y tế Việt Nam (năm 2012); bà Vi Nguyệt Hồ - nguyên Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam, vợ cố giáo sư Tôn Thất Tùng (năm 2016) và GS.TS Lê Ngọc Trọng, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế (năm 2019).

