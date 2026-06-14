"Chúng tôi nhìn nhau mà không ai nói được câu nào"

Thực tế những tai nạn đáng tiếc vẫn liên tiếp xảy ra ở nhiều gia đình, thậm chí có trường hợp tử vong trở thành nỗi trăn trở của các bác sĩ cấp cứu. Và một lần nữa, bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trạm Cấp cứu vệ tinh số 32 thuộc Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM, tiếp tục phải cảnh báo về những nguyên tắc giữ gìn an toàn trong các hoạt động ở các gia đình.

Dù đã gần hai năm trôi qua, bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ vẫn không quên đêm cùng ê-kíp tiếp cận hiện trường một vụ điện giật trên sân thượng. Trước mắt họ là hai người đàn ông nằm bất động, cơ thể vẫn ôm chặt lấy nhau. Dưới nhà, tiếng khóc của người thân vang lên trong tuyệt vọng - đó là một trong những ca cấp cứu ám ảnh nhất mà bác sĩ Tuệ từng trải qua sau nhiều năm làm nghề.

Đêm hôm đó vào đầu năm 2025, khoảng hơn 23h, ê-kíp nhận lệnh xuất xe đến một căn nhà 4 tầng ở phường Bình Tân. Thông tin từ tổng đài chỉ vỏn vẹn: "Hai người bất tỉnh do điện giật".

Khi xe cấp cứu vừa dừng trước cửa nhà, tiếng khóc thất thanh đã vang khắp con hẻm. Trong ánh mắt hoảng loạn của gia đình, mọi người đều hướng lên khu vực sân thượng - nơi hai anh em được phát hiện nằm bất động cạnh bồn nước.

Ngay lập tức, ê-kíp yêu cầu cắt toàn bộ nguồn điện rồi tiếp cận hiện trường bằng chiếc thang sắt hẹp. Trên đường leo lên, ai cũng hy vọng sẽ còn cơ hội cứu sống các nạn nhân.

Nhưng khi tới nơi, những người làm cấp cứu hiểu rằng mọi nỗ lực đã quá muộn. Cả hai đã tím tái, cơ thể cứng đờ, không còn mạch, không còn hơi thở.

"Đó là một trong những khoảnh khắc nặng nề nhất của nghề cấp cứu", bác sĩ Tuệ nhớ lại.

Một ca ngưng tim tại hiện trường của các bác sĩ cấp cứu 115. Ảnh: BSCC.

Trong nỗi đau tột cùng, người cha run rẩy kể rằng tối hôm đó gia đình bất ngờ mất nước. Hai người con trai đã cùng nhau lên sân thượng để kiểm tra bồn chứa nước và hệ thống máy bơm.

Thấy các con đi quá lâu không xuống, ông sốt ruột leo lên tìm thì hai con trai nằm bất động cạnh bồn nước. Người cha hô hoán hàng xóm và gọi cấp cứu với hy vọng điều kỳ diệu sẽ xảy ra.

Do khu vực xảy ra tai nạn quá chật hẹp, lối tiếp cận chỉ vừa một người di chuyển nên việc đưa nạn nhân xuống gặp rất nhiều khó khăn. Sau đó, lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp được huy động để hỗ trợ.

Nhưng điều khiến bác sĩ Tuệ day dứt nhất không phải là sự phức tạp của hiện trường, mà là khoảnh khắc phải đối diện với những người ở lại.

Những tai nạn nguy hiểm trong chính căn nhà

Theo bác sĩ Tuệ, trong nghề cấp cứu, họ thường xuyên chứng kiến những tai nạn giao thông, đột quỵ hay các tình huống nguy kịch. Thế nhưng sự ra đi của hai anh em trong cùng một gia đình chỉ vì một sự cố sinh hoạt tưởng chừng đơn giản vẫn là ký ức đau lòng khó phai.

Từ vụ việc này, bác sĩ cảnh báo điện giật là tai nạn có thể xảy ra với bất kỳ ai, ngay trong chính ngôi nhà của mình. Những khu vực như máy bơm nước, bồn chứa nước, dây dẫn ngoài trời hoặc các thiết bị điện lâu ngày không được kiểm tra đều tiềm ẩn nguy cơ rò điện rất lớn.

Để phòng tránh tai nạn, người dân cần thường xuyên kiểm tra mô-tơ, hệ thống bồn nước và các thiết bị điện trong gia đình để phát hiện sớm tình trạng rò rỉ. Trước khi tiếp xúc với thiết bị nghi ngờ có điện, cần sử dụng bút thử điện để kiểm tra. Việc sửa chữa điện vào ban đêm hoặc trong điều kiện thiếu ánh sáng cũng cần hạn chế tối đa.

Mỗi gia đình nên lắp đặt cầu dao chống rò điện (ELCB) nhằm tự động ngắt nguồn điện khi xảy ra sự cố. Khi kiểm tra hoặc sửa chữa thiết bị điện ở những vị trí nguy hiểm, cần có người đi cùng để hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp.

Đặc biệt, nếu phát hiện người bị điện giật, tuyệt đối không dùng tay trần chạm trực tiếp vào nạn nhân khi chưa cắt nguồn điện. Trong trường hợp không thể ngắt cầu dao ngay, cần sử dụng các vật liệu cách điện như gậy gỗ khô hoặc ghế nhựa để tách nạn nhân khỏi nguồn điện trước khi tiến hành sơ cứu và gọi cấp cứu.

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