Những ngày cận Tết, Cảng Hàng không Nội Bài chật kín khách đến, đi. Người kéo vali, người thấp thỏm sợ lỡ chuyến bay. Càng đông đúc, áp lực lên các chốt chặn an toàn càng lớn. Giữa hàng vạn hành khách ấy có một lực lượng gác cửa thầm lặng đảm bảo sức khỏe cho mọi người trên những chuyến bay.

“Tại đây, chúng tôi không chờ đợi tiếng pháo giao thừa mà sẵn sàng chờ những tiếng bộ đàm báo lệnh y tế khẩn nguy”, bác sĩ Ngô Ngọc Quyên, Đội trưởng Đội Y tế khẩn nguy Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài bắt đầu câu chuyện với chúng tôi về những đồng nghiệp khoác áo blouse trắng thầm lặng “trực chiến” để đảm bảo an toàn sức khỏe cho hành khách tại cửa ngõ Thủ đô.

Những cuộc giải cứu nghẹt thở giữa nhà ga

Phía sau sự vận hành trơn tru của những chuyến bay bình yên là hàng loạt tình huống khẩn nguy, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết đôi khi chỉ tính bằng giây. Cuốn sổ trực của Đội Y tế khẩn nguy những ngày giáp Tết dày lên từng trang, mỗi dòng ghi chép là một câu chuyện sinh tử.

Ngày 3/1, trên chuyến bay từ Hải Phòng đi TPHCM, hành khách N.Đ.N (74 tuổi) bất ngờ choáng ngất, khó thở khi máy bay đang ở độ cao hành trình. Tiếp viên lập tức cho bệnh nhân thở oxy, cơ trưởng quyết định xin hạ cánh khẩn cấp xuống Nội Bài.

Nhận thông tin, Đội Y tế lập tức triển khai phương án. Khi máy bay vừa chạm đường băng, kíp trực gồm bác sĩ, y sĩ và lái xe cứu thương đã có mặt tại vị trí 42. Bệnh nhân có tiền sử tiểu đường, tăng huyết áp, xuất hiện yếu tay chân, tiểu tiện không tự chủ - dấu hiệu thiếu máu não, nguy cơ đột quỵ rất cao.

Bác sĩ Ngô Ngọc Quyên, Đội trưởng Đội Y tế khẩn nguy Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài. Ảnh: Phan Công

Các bác sĩ nhanh chóng cho bệnh nhân thở oxy 5 lít/phút, xịt Ventolin giãn phế quản, theo dõi sát các chỉ số sinh tồn. Nhờ tận dụng “thời gian vàng” ngay trên tàu bay và khi hạ cánh, bệnh nhân được duy trì ổn định trước khi chuyển tuyến tới Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Một ca khác cũng không kém phần căng thẳng là hành khách R.E (58 tuổi, quốc tịch Philippines), chuẩn bị đáp chuyến bay đi Manila. Bà có tiền sử bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) hơn 10 năm. Thay đổi môi trường áp suất trong cabin đã kích phát cơn khó thở dữ dội, nhịp thở tăng nhanh, mạch lên tới 120 lần/phút.

Các bác sĩ diễn tập xử lý tình huống hành khách gặp sự cố về sức khỏe trên các chuyến bay. Ảnh: Phan Công

Kíp trực do bác sĩ Phạm Lan Hương làm kíp trưởng phối hợp với bác sĩ trực tại tầng 3 Nhà ga T2 lập tức có mặt tại Gate 28. Ventolin được xịt giãn phế quản, Solumedrol tiêm tĩnh mạch, oxy duy trì đều đặn. Sau 10 phút cấp cứu căng thẳng, bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, các bác sĩ đã quyết định không để bà tiếp tục chuyến bay dài mà chuyển tới Bệnh viện Tim Hà Nội theo dõi và điều trị.

Lá chắn tư vấn y tế

Sau mỗi ca cấp cứu, một nhiệm vụ quan trọng khác lại bắt đầu: Đánh giá khả năng bay và tư vấn y tế cho hành khách.

“Bác sĩ sân bay không trực tiếp quyết định hành khách có được bay hay không. Chúng tôi đóng vai trò tham vấn chuyên môn, phân tích tình trạng sức khỏe hiện tại, các nguy cơ khi thay đổi áp suất và đưa ra khuyến cáo an toàn nhất để hãng hàng không và hành khách có cơ sở quyết định”, bác sĩ Quyên giải thích.

Nếu hành khách vẫn mong muốn tiếp tục hành trình, họ phải ký cam kết miễn trừ trách nhiệm. Khi đó, tấm vé lên máy bay là sự đồng thuận giữa ba bên: Quyết tâm của hành khách, quy định của hãng và sự đánh giá an toàn chặt chẽ từ bác sĩ.

Nhờ luyện tập thường xuyên, đội ngũ y bác sĩ xử lý chuyên nghiệp khi xảy ra tình huống thật. Ảnh: Phan Công

Quy trình này vừa nghiêm ngặt vừa nhân văn. Điển hình là trường hợp nữ du khách Nga S.N (62 tuổi) trên chuyến bay từ Nha Trang ra Hà Nội để nối chuyến về nước. Bà bị tụt huyết áp, người lạnh, tê tay chân. Kíp trực đã nhanh chóng ủ ấm, cho bà uống trà gừng, bổ sung canxi và dùng thuốc nâng huyết áp. Sau 20 phút xử trí tích cực, huyết áp ổn định, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn và tiếp tục hành trình về Nga đoàn tụ cùng gia đình.

Ngược lại, cũng có những ca phải theo dõi sát sao trước khi cho về. Cận Tết, chị N.T.H (30 tuổi) trên chuyến bay từ Hàn Quốc về nước xuất hiện khó thở, hoảng hốt, tay chân co quắp. Các bác sĩ xác định chị bị hạ canxi huyết, nhanh chóng xử trí bằng thuốc tiêm tĩnh mạch. Sau một giờ theo dõi, bệnh nhân hồi phục hoàn toàn và ra về an toàn.

Tết của những người trực chiến

Những ngày cao điểm, Đội Y tế khẩn nguy Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài trở thành điểm tựa cho hành khách ngay tại nhà ga. Giữa khu vực xuất cảnh đông nghẹt người, một người phụ nữ trẻ bất ngờ ngất xỉu sát giờ bay.

Nhận tin báo, bác sĩ Nguyễn Thị Thúy Cầm lập tức có mặt, sơ cứu, theo dõi cho đến khi hành khách hồi phục và kịp hoàn tất thủ tục xuất cảnh. Sau chuyến đi, gia đình cô gửi lại lá thư cảm ơn xúc động - phần thưởng tinh thần lớn nhất với người thầy thuốc.

Bác sĩ Phạm Lan Hương có nhiều năm đón Giao thừa tại sân bay. Ảnh: Phan Công

Hiện Đội Y tế khẩn nguy có 23 cán bộ gồm bác sĩ, điều dưỡng và lái xe cứu thương, túc trực 24/7 tại 3 phòng cấp cứu ở Nhà ga T1, T2 và phòng chỉ huy. Xe cứu thương chuyên dụng luôn trong trạng thái sẵn sàng lăn bánh, bất kể ngày hay đêm.

Guồng quay công việc khiến khái niệm “nghỉ Tết” trở nên xa vời với những chiến sĩ áo trắng nơi đây. Lịch trực kín mít, nhiều người gác lại việc sắm sửa, gửi con nhỏ cho ông bà để bám trụ vị trí. Giao thừa của họ có khi là hộp cơm trực vội vàng, có khi là ánh đèn xanh đỏ của xe cứu thương lao nhanh trong đêm.

Nhưng với những bác sĩ “gác cửa” chuyến bay, niềm vui Tết chính là sự bình an của mỗi hành trình. Nụ cười nhẹ nhõm của hành khách sau cơn nguy kịch là “lì xì” quý giá nhất. Dù ở bất kỳ góc nào trong nhà ga rộng lớn, Đội Y tế khẩn nguy vẫn luôn ở đó, lặng lẽ, tận tâm để đường về nhà của mỗi người được an toàn và trọn vẹn.