Vitamin E là vitamin tan trong chất béo, hoạt động như một chất chống oxy hóa giúp cơ thể chống viêm. Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, người trưởng thành cần 15mg vitamin E mỗi ngày. Một thực phẩm được xem là giàu vitamin E khi cung cấp hơn 10% nhu cầu khuyến nghị hằng ngày trong mỗi khẩu phần.

Trái cây không phải nhóm thực phẩm giàu vitamin E như hạt hướng dương hay hạnh nhân nhưng một số loại vẫn cung cấp lượng đáng kể và có thể bổ sung dinh dưỡng cho chế độ ăn. Chuyên gia Natalie Rizzo (Mỹ) cho biết trái cây phù hợp để kết hợp với các thực phẩm giàu vitamin E khác, chẳng hạn như ăn kiwi cùng hạnh nhân.

Xoài là một trong những loại quả cung cấp nhiều vitamin E. Ảnh: Ban Mai

Dưới đây là các loại trái cây có hàm lượng vitamin E cao:

Xoài (165g xoài cắt miếng = 1,5mg vitamin E)

Xoài sở hữu hương vị nhiệt đới nổi bật và mang lại trải nghiệm vị giác ngon miệng. Loại quả này chứa nhiều chất xơ hòa tan giúp hỗ trợ tiêu hóa và tạo cảm giác no lâu. Ngoài vitamin E, xoài còn giàu vitamin A, giúp bảo vệ mắt và tăng cường miễn dịch.

Mơ (6-8 quả mơ tươi = 1,4mg vitamin E)

Quả mơ mềm, chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C và beta-carotene - tiền chất của vitamin A. Mơ còn chứa lutein và zeaxanthin, hai hợp chất quan trọng đối với sức khỏe đôi mắt. Bên cạnh đó, loại quả này cũng có mặt trong danh sách những trái cây giàu sắt và kali.

Ổi (1 quả cỡ trung bình = 1,2mg vitamin E)

Ổi được đánh giá là một trong những nguồn chất xơ, vitamin C, E tự nhiên tốt nhất. Đây cũng là một trong những loại trái cây giàu protein nhất, góp phần tăng cảm giác no và hỗ trợ tiêu hóa.

Hồng (1 quả = 1,2mg vitamin E)

Hồng chứa nhiều vitamin A, C và chất xơ. Tiến sĩ John Scharffenberg, chuyên gia dinh dưỡng 101 tuổi tại California (Mỹ), cho biết hồng là một trong những thực phẩm yêu thích của ông nhờ giá trị dinh dưỡng phong phú.

Kiwi (1 quả = 1mg vitamin E)

Kiwi chứa nhiều dưỡng chất trong kích thước nhỏ: giàu chất xơ, kali và đặc biệt là vitamin C. Kiwi còn nằm trong nhóm trái cây có hàm lượng magie và canxi cao. Vị chua ngọt cùng phần thịt màu xanh bắt mắt khiến kiwi trở thành món ăn nhẹ hấp dẫn và tiện lợi.

Bơ (1/3 quả bơ = 0,9mg vitamin E)

Bơ có kết cấu mịn và là nguồn vitamin E tự nhiên. Loại quả này được sử dụng làm mặt nạ dưỡng ẩm nhưng phổ biến nhất vẫn là dùng trong ẩm thực: sinh tố, phết lên bánh mì, thêm vào salad. Chất béo không bão hòa trong bơ được chứng minh có khả năng giảm nguy cơ bệnh tim, và bơ có thể thay thế bơ động vật trong nướng bánh.