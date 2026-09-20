Cách đây đúng 1 năm, các cán bộ, chiến sĩ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 (BVDC2.7) lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại phái bộ của Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan (phái bộ UNMISS).

Chỉ còn vài ngày nữa, họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ trở về nước. Trong những ngày cuối cùng tại Nam Sudan, khi hành lý và các thủ tục cho chuyến bay trở về Việt Nam đang được gấp rút hoàn tất, cán bộ, chiến sĩ BVDC2.7 vẫn dành thời gian đến với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Thủ đô Juba.

Cán bộ, chiến sĩ BVDC2.7 với các em nhỏ tại mái ấm St. Clare ở Thủ đô Juba, Nam Sudan. Ảnh: BVDC2.7

Các cán bộ, chiến sĩ đã tổ chức hoạt động phối hợp quân - dân sự (CIMIC) tại mái ấm St. Clare ở Thủ đô Juba. Giữa chặng cuối của hành trình hồi hương, những món quà và vòng tay sẻ chia trở thành một lời chào đặc biệt của những người lính mũ nồi xanh Việt Nam với mảnh đất đã gắn bó trong suốt nhiệm kỳ qua.

Các món quà và vòng tay sẻ chia trở thành một lời chào đặc biệt của những người lính mũ nồi xanh Việt Nam với mảnh đất đã gắn bó trong suốt nhiệm kỳ qua. Ảnh: BVDC2.7

Đoàn đã trao tặng quần áo, đồ dùng học tập, sách vở, truyện tranh, đồ chơi, bánh kẹo, bóng cùng nhiều vật dụng thiết thực cho các em nhỏ đang được chăm sóc tại đây.

Những phần quà được các em đón nhận với niềm vui rất tự nhiên. Một số em nhanh chóng mặc những bộ quần áo có dòng chữ “I love Vietnam”, cùng nhau mở những cuốn truyện tranh mới. Những em nhỏ hơn vui với đồ chơi, bánh kẹo, bóng bay.

Ảnh: BVDC2.7

Từ hoạt động trao quà, cuộc gặp gỡ nhanh chóng trở thành những phút giây giao lưu gần gũi. Cán bộ, chiến sĩ bệnh viện cùng chơi, đọc sách, trò chuyện và chăm sóc các em. Sự khác biệt về ngôn ngữ không còn là khoảng cách quá lớn khi những nụ cười, cái nắm tay và sự ân cần trở thành cách giao tiếp tự nhiên nhất.

Trong điều kiện đời sống tại Nam Sudan vẫn chịu nhiều tác động từ xung đột, bất ổn và khó khăn kinh tế - xã hội, việc duy trì một mái nhà có thể cưu mang những đứa trẻ mất đi chỗ dựa gia đình mang ý nghĩa đặc biệt.

Ảnh: BVDC2.7

Bà Betty, người sáng lập mái ấm St. Clare, xúc động chia sẻ: “Tôi thực sự rất biết ơn và hạnh phúc trước những món quà mà bộ đội Việt Nam đã mang đến cho chúng tôi. Có áo thun cho các em, rất nhiều đồ dùng trong những thùng hàng mà tôi vẫn chưa kịp mở hết. Các em cũng sắp được chơi bóng đá nữa.

Chúng tôi vô cùng biết ơn và rất vui vì có Việt Nam. Tôi hy vọng lần tới, các bạn cũng sẽ lại đến thăm chúng tôi. Tôi không biết nói gì nhiều, chỉ muốn nói rằng: Hãy quay lại lần nữa nhé. Cảm ơn các bạn!”.

Lời cảm ơn giản dị ấy càng trở nên đặc biệt bởi chuyến thăm diễn ra đúng vào thời điểm BVDC2.7 đang bước những bước cuối cùng của nhiệm kỳ. Chỉ một ngày trước đó, sáng 18/9, dưới lá Quốc kỳ Việt Nam tại Bentiu, BVDC2.7 đã tổ chức nghi thức chào cờ trước khi rời địa bàn.

Trung tá Trần Đức Tài, Giám đốc bệnh viện ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự cố gắng, những hy sinh thầm lặng cùng sự đồng hành của toàn thể cán bộ, nhân viên trong nhiệm kỳ qua.

Lễ chào cờ cuối cùng của cán bộ, chiến sĩ BVDC2.7 trước khi rời địa bàn. Ảnh: BVDC2.7

Theo Trung tá Trần Đức Tài, nhiệm vụ của đội chỉ thực sự hoàn thành khi toàn bộ lực lượng, con người, tài liệu, trang bị và hành lý được tổ chức hành quân đúng kế hoạch, bảo đảm tuyệt đối an toàn và từng cán bộ, nhân viên trở về Tổ quốc theo đúng mệnh lệnh của cấp trên.

Trước khi đơn vị rời Bentiu, Giám đốc bệnh viện đã hạ đạt mệnh lệnh hành quân trở về quê hương, chính thức đưa BVDC2.7 bước vào chặng cuối của hành trình sau 1 năm thực hiện nhiệm vụ.

Sau khi tới Juba, cán bộ, nhân viên đơn vị vừa nhanh chóng ổn định tổ chức, vừa sắp xếp, kiểm tra hành lý, hoàn thiện các thủ tục và chuẩn bị cho kế hoạch trở về Việt Nam. Theo dự kiến, đoàn sẽ được máy bay C-17 của Không quân Hoàng gia Australia đón về nước ngày 24/9.

Chuyến thăm St. Clare không đơn thuần là một hoạt động tặng quà trước ngày lên đường mà trở thành sự tiếp nối của tinh thần mà đơn vị đã duy trì trong suốt nhiệm kỳ. Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn y tế và gìn giữ hòa bình, những người lính Việt Nam luôn cố gắng đến gần hơn với người dân sở tại bằng những hành động cụ thể. Ảnh: BVDC2.7

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang có chuyến công tác tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tại Mỹ. Trong quan hệ giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc thì hoạt động gìn giữ hòa bình là một trong những dấu ấn nổi bật.

Việt Nam đã thực sự trở thành một sứ giả của hòa bình và nhân đạo quốc tế. Hình ảnh những chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam dũng cảm, tận tụy thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đã trở thành một biểu tượng sống động và cao đẹp trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại các khu vực xung đột.

Từ 2 chiến sĩ mũ nồi xanh đầu tiên triển khai tới Nam Sudan vào tháng 6/2014 trên cương vị sĩ quan liên lạc, đến nay, Việt Nam đã cử hơn 1.300 lượt cán bộ, nhân viên, trong đó có 32 sĩ quan công an, thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ, văn phòng liên lạc của Liên Hợp Quốc tại Bỉ và trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ.

Trong đó, lực lượng Quân đội triển khai 187 lượt sĩ quan theo hình thức cá nhân, 7 lượt bệnh viện dã chiến cấp 2 và 4 lượt đội công binh.

Thời điểm này cùng với việc cán bộ, chiến sĩ BVDC2.7 và lực lượng thuộc Đội Công binh số 4 chuẩn bị về nước thì 258 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Công binh số 5 và BVDC2.8 cũng đang chuẩn bị lên đường thay thế để tiếp nối sứ mệnh gìn giữ hòa bình.