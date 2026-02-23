Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Đức Tỉnh - Khoa Chẩn đoán Hình ảnh, Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM), thời gian qua, ông đã gặp nhiều bệnh nhân khi phát hiện cổ sưng, nổi u hoặc hạch đã tự ý áp dụng mẹo dân gian lăn trứng gà luộc với hy vọng khối u sẽ tan dần. Thực tế, đây là một hiểu lầm phổ biến và nguy hiểm, bởi u tuyến giáp không thể tan ra như thạch hay bột.

Bác sĩ Tỉnh cho biết, u tuyến giáp là khối mô đặc hoặc chứa dịch, hình thành từ tế bào tuyến giáp hoặc các tế bào bất thường. Một số u lành tính, tế bào vẫn bình thường và không xâm lấn trong khi đó, một số u là ác tính, tế bào đã biến đổi, có khả năng xâm lấn mô xung quanh hoặc di căn.

Trứng gà luộc lăn u có thể gây viêm, bầm tím. Ảnh: Esheep Kitchen

Các khối u này có cấu trúc đặc hoặc dạng nang, nằm sâu trong mô tuyến giáp và không phải là chất lỏng hay vật chất có thể làm tan bằng tác động bên ngoài như lăn trứng gà.

Khi u hoặc hạch tuyến giáp to lên, người bệnh thường cảm thấy cổ cứng, hơi đau hoặc sưng tấy. Nhiều người cho rằng nhiệt từ trứng luộc nóng hoặc áp lực khi lăn có thể giúp giảm sưng, làm tiêu khối u.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Tỉnh, trứng gà chỉ tác động trên bề mặt da, hoàn toàn không đi sâu vào mô tuyến giáp, cũng không thể làm thay đổi cấu trúc tế bào của khối u. Việc lăn trứng không những không có tác dụng điều trị mà còn có thể gây bỏng da, viêm, chảy máu hoặc nhiễm trùng, đặc biệt nếu trứng quá nóng hoặc lăn với lực mạnh.

Vì sao trứng gà thường được dùng để giảm sưng?

Trên thực tế, các vùng cơ thể sưng có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau như chấn thương, viêm nhiễm, phù nề hoặc khối u, hạch. Trứng gà luộc nóng thường được dùng trong dân gian vì tạo ra hiệu ứng nhiệt, giúp giãn mạch và làm dịu cảm giác đau căng tạm thời.

Bên cạnh đó, động tác lăn trứng giống như một hình thức massage nhẹ, khiến vùng sưng có cảm giác mềm hơn. Yếu tố tâm lý cũng đóng vai trò quan trọng, khi người bệnh cảm thấy yên tâm và dễ chịu hơn. Tuy nhiên, những tác động này chỉ mang tính tạm thời, hoàn toàn không làm khối u hay hạch biến mất.

Bác sĩ Tỉnh nhấn mạnh, việc xoa hay lăn trứng nóng hoặc lạnh chỉ tác động lên da, không thể ảnh hưởng đến tế bào tuyến giáp nằm sâu bên trong.

Thực tế, một số u lành tính có thể thay đổi kích thước theo nội tiết tố nhưng sự thay đổi này không liên quan gì đến việc lăn trứng. Ngược lại, việc áp dụng mẹo dân gian sai cách còn có thể khiến vùng cổ tổn thương nặng hơn.

Nguy cơ viêm nhiễm khi lăn trứng

Lăn trứng gà luộc có thể gây nhiều hệ lụy như bỏng da, viêm, bầm tím hoặc làm tình trạng sưng nặng hơn. Đáng lo ngại hơn, người bệnh có thể trì hoãn việc thăm khám và điều trị y khoa, khiến khối u tiếp tục phát triển.

Đối với các trường hợp u ác tính, việc tin vào mẹo dân gian có thể làm lỡ “thời gian vàng” điều trị, làm tăng nguy cơ xâm lấn và di căn.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân cần tuyệt đối thận trọng với các mẹo truyền miệng. Dù nhiều kinh nghiệm dân gian có giá trị nhất định nhưng không phải mẹo nào cũng an toàn hay có khả năng chữa bệnh, đặc biệt với u tuyến giáp, hạch cổ hoặc các khối sưng bất thường.

Khi phát hiện cổ sưng, nổi u hoặc có dấu hiệu bất thường, người dân nên đến cơ sở y tế để được khám, siêu âm và tư vấn điều trị đúng cách, tránh tự ý áp dụng các phương pháp chưa được kiểm chứng, gây nguy hiểm cho sức khỏe.

