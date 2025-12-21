Pickleball - môn thể thao kết hợp giữa tennis, cầu lông và bóng bàn - đang trở thành trào lưu tại các đô thị lớn. Chỉ cần một khoảng sân nhỏ, cây vợt và quả bóng nhựa, người chơi có thể vận động, giao lưu, giải trí.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng với nhiều sân được đặt ngay sát khu dân cư khiến pickleball là niềm vui thể thao của người này nhưng lại là nỗi ám ảnh tiếng ồn đối với nhiều người khác.

Sống gần sân pickleball trong khuôn viên một trường đại học ở ngõ 72 Dương Quảng Hàm (phường Nghĩa Đô, Hà Nội), chị Minh Anh cho biết dù sân được ngăn cách với khu dân cư bằng tường cao và đường ngõ, tiếng ồn vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt gia đình.

“Người cao tuổi gần như không có một phút giây yên tĩnh để nghỉ ngơi, trẻ nhỏ buổi tối không thể tập trung học hành. Tiếng bóng ‘pop pop’ cùng tiếng hò reo, nói cười vang lên liên tục từ sáng sớm tinh mơ đến nửa đêm không ngừng nghỉ. Mệt mỏi vô cùng”, chị Minh Anh bức xúc.

Vì sao tiếng pickleball dễ gây hại cho tai?

Trao đổi với PV VietNamNet, PGS.TS Phạm Thị Bích Đào, bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, giảng viên cao cấp bộ môn Tai Mũi Họng (Trường Đại học Y Hà Nội), cho biết âm thanh pickleball tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn người dân vẫn nghĩ.

Theo PGS Đào, khác với tiếng nói chuyện hay âm nhạc, âm thanh pickleball có ba đặc điểm nguy hiểm.

Âm thanh của môn thể thao pickleball dễ gây hại cho tai. Ảnh minh họa: QA

Thứ nhất, âm sắc cao và gắt do bóng nhựa rỗng va vào mặt vợt cứng (composite hoặc graphite) - đúng dải tần mà tai người nhạy cảm nhất. Thứ hai, âm thanh này lặp đi lặp lại liên tục với hàng trăm, thậm chí hàng nghìn cú đánh trong mỗi buổi chơi, dễ gây hiện tượng mệt thính giác. Thứ ba, sân pickleball thường ở không gian mở, khiến âm thanh lan truyền xa, đặc biệt trong khu dân cư, trường học.

“Người không chơi vẫn bị phơi nhiễm tiếng ồn thụ động trong thời gian dài”, PGS Đào nhấn mạnh.

Đáng lưu ý, nhiều đo đạc thực tế cho thấy tiếng pickleball có thể tiệm cận hoặc vượt ngưỡng 80-90 dB ở khoảng cách gần - mức âm thanh nếu tiếp xúc kéo dài có nguy cơ ảnh hưởng thính lực.

Ai đang bị ảnh hưởng dù không hề ra sân?

PGS.TS Phạm Thị Bích Đào nhấn mạnh, nhóm chịu tác động rõ rệt nhất lại là những người “ngoài cuộc”: Người cao tuổi sống gần sân; trẻ nhỏ - đối tượng đang phát triển thính giác; cư dân xung quanh; người làm việc tại nhà, học online. Đặc biệt, những người có tiền sử ù tai, nghe kém, rối loạn tai trong, viêm tai hoặc điếc tiếp nhận càng dễ bị tổn thương.

Điều nguy hiểm là tổn thương thính lực do tiếng ồn thường diễn tiến âm thầm, không gây đau, khó phát hiện sớm. Người bệnh chỉ nhận ra khi các triệu chứng đã kéo dài như ù tai dai dẳng, căng tức tai, mỏi tai, khó tập trung, mất ngủ, giảm khả năng nghe trong môi trường ồn. Về lâu dài, suy giảm thính lực có thể không hồi phục.

Theo các chuyên gia, "pickleball không sai", vấn đề nằm ở cách tổ chức. Một môn thể thao vì sức khỏe không nên đánh đổi bằng sự mệt mỏi, khó chịu và nguy cơ tổn thương thính lực của cộng đồng xung quanh.

Một số giải pháp được khuyến nghị gồm: Giới hạn khung giờ chơi hợp lý, tránh sáng sớm và tối muộn; sử dụng vợt và bóng giảm ồn; lắp đặt vách chắn âm tại sân; không bố trí sân sát khu dân cư, lớp học; người chơi thường xuyên nên dùng nút tai giảm ồn chuyên dụng cho thể thao.

“Đây không phải là chuyện ‘thể thao mà cũng khó tính’ mà là sự tôn trọng đôi tai của cộng đồng. Tiếng ồn không cần rất to để gây hại - chỉ cần đủ lâu. Pickleball nên mang lại sức khỏe, không phải ù tai. Chơi vui nhưng đừng để tai của mình và người khác phải chịu đựng”, PGS.TS Phạm Thị Bích Đào lưu ý.