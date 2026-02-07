Năm 2026, cuộc thi viết thư UPU lần thứ 55 có chủ đề: “Hãy viết thư cho một người bạn, giải thích vì sao sự kết nối giữa người với người lại cần thiết trong thế giới số”. (Tiếng Anh là: Write a letter to a friend about why human connection matters in a digital world).

Gửi ông Jerry - người bạn lớn cách cháu nửa vòng trái đất,

Tối qua, cháu nhận được món quà sinh nhật ông gửi, đúng vào ngày cháu tròn 15 tuổi. Khi mở gói quà, cháu đã mỉm cười rất lâu. Nếu cách đây hai năm có ai nói rằng cháu sẽ có một người bạn thân thiết sống ở bên kia đại dương, hơn cháu tới 70 tuổi và không nói cùng ngôn ngữ mẹ đẻ, chắc cháu sẽ nghĩ đó là chuyện không thể.

Vậy mà bây giờ, “ông người Mỹ” lại trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của cháu - như một người bạn, một người thầy, và đôi khi giống như một thành viên trong gia đình. Tất cả bắt đầu từ cuộc phỏng vấn của mẹ cháu với ông cho một bài báo cách đây hai năm. Khi ấy, cháu chỉ mong có cơ hội trò chuyện với người bản ngữ để luyện tiếng Anh. Cháu không ngờ rằng từ những cuộc trò chuyện ngập ngừng ban đầu, một tình bạn đặc biệt đã lớn dần lên.

Cháu phải cảm ơn internet và công nghệ số thật nhiều. Chính chúng đã tạo ra chiếc cầu nối để cháu có thể gặp ông và nói chuyện với ông mỗi ngày. Nhờ màn hình nhỏ ấy, khoảng cách nửa vòng trái đất dường như thu lại thật gần. Ông kiên nhẫn sửa từng lỗi phát âm cho cháu, giúp cháu viết những câu tiếng Anh tròn trịa hơn. Nhưng điều quý giá nhất ông dạy cháu không chỉ là ngôn ngữ.

Cuộc gọi qua internet có thể giúp kết nối những tình bạn cách xa nửa vòng trái đất. Ảnh minh họa

Ông thường nói với cháu về việc phải giữ một “open mind” - tâm trí cởi mở để nhìn thế giới rộng lớn hơn những gì mình quen thuộc. Nhờ những câu chuyện của ông, cháu bắt đầu quan tâm đến những điều trước đây cháu ít để ý: Môi trường đang thay đổi ra sao, con người có thể làm gì để bảo vệ Trái đất và làm thế nào để sống tự tin với chính mình. Cháu kể cho ông nghe những chuyện vui buồn ở lớp, cả những lần cháu bất đồng với mẹ. Ông không phán xét, chỉ lắng nghe và nhẹ nhàng chia sẻ suy nghĩ của mình. Qua những cuộc trò chuyện ấy, cháu cảm thấy mình trưởng thành hơn từng ngày.

Nhiều người nói rằng thế giới số khiến con người xa cách. Nhưng với cháu, nó đã làm điều ngược lại. Nếu không có sự kết nối trong thế giới số, cháu sẽ không bao giờ có cơ hội quen biết ông - một người bạn khác thế hệ, khác văn hóa, nhưng lại hiểu và đồng hành cùng cháu trong những năm tháng quan trọng của tuổi mới lớn. Thế giới số không chỉ giúp con người trao đổi thông tin, mà còn giúp chúng ta tìm thấy sự đồng cảm, học hỏi lẫn nhau và mở rộng trái tim mình.

Tình bạn của chúng ta khiến cháu tin rằng sự kết nối giữa người với người là điều vô cùng cần thiết trong thời đại số. Nó giúp những con người tưởng như không bao giờ gặp nhau có thể chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và cả sự quan tâm chân thành. Nhờ đó, thế giới trở nên nhỏ bé hơn, nhưng cũng ấm áp hơn.

Cảm ơn ông vì đã bước vào cuộc sống của cháu theo một cách thật đặc biệt. Cháu hy vọng rằng chúng ta sẽ còn tiếp tục những cuộc trò chuyện dài, tiếp tục học hỏi từ nhau và giữ gìn tình bạn này thật lâu.

Cháu gửi tới ông lời cảm ơn và những điều tốt đẹp nhất từ bên này bán cầu.

Người bạn nhỏ của ông