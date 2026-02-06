Năm 2026, cuộc thi viết thư UPU lần thứ 55 có chủ đề: “Hãy viết thư cho một người bạn, giải thích vì sao sự kết nối giữa người với người lại cần thiết trong thế giới số”. (Tiếng Anh là: Write a letter to a friend about why human connection matters in a digital world).

Gửi Huy - người bạn tớ từng nghĩ mình đã mất liên lạc!

Hôm qua tớ dọn lại chiếc hộp cũ dưới gầm bàn học và tìm thấy tấm ảnh lớp hồi năm lớp Ba. Trong ảnh, cậu đang đứng cạnh tớ, tóc tai rối tung vì giờ ra chơi vừa đá bóng xong. Tớ nhìn bức ảnh rất lâu mà không nhớ nổi lần cuối chúng ta nói chuyện là khi nào.

Chúng ta từng thân đến mức ngày nào cũng đi học cùng nhau. Rồi gia đình cậu chuyển đi. Ban đầu hai đứa còn gọi điện, còn nhắn tin. Nhưng dần dần, những cuộc trò chuyện thưa đi. Tớ từng nghĩ đó là cách nhiều tình bạn kết thúc.

Ảnh minh họa

Tối qua, không hiểu sao tớ lại gõ tên cậu vào ô tìm kiếm trên mạng xã hội. Khi thấy tài khoản của cậu hiện ra, tim tớ đập nhanh hơn một chút. Tớ do dự rất lâu trước khi bấm nút gửi lời kết bạn. Tớ sợ cậu không còn nhớ tớ là ai.

Nhưng chỉ vài phút sau, cậu nhắn lại: “Có phải… cậu là người trong bức ảnh lớp Ba không?”.

Tớ bật cười. Hóa ra cậu vẫn giữ tấm ảnh giống như tớ.

Chúng ta nói chuyện suốt cả buổi tối. Cậu kể về trường mới, về những người bạn mới. Tớ kể về lớp học hiện tại và những điều đã thay đổi. Có những khoảng lặng khi cả hai không biết nói gì tiếp. Nhưng sự im lặng ấy không còn khó xử. Nó giống như một cây cầu đang được xây lại từng chút một.

Lúc đó, tớ nhận ra sự kết nối giữa con người trong thế giới số quan trọng đến mức nào. Nếu không có nó, có lẽ bức ảnh kia chỉ là một kỷ niệm buồn về một tình bạn đã trôi xa. Nhưng nhờ một cú tìm kiếm và vài dòng tin nhắn, chúng ta có cơ hội nối lại điều tưởng như đã mất.

Thế giới số thường bị nói là khiến con người xa cách. Nhưng tối qua, nó đã làm điều ngược lại với tớ. Nó cho tớ dũng khí để bước qua khoảng cách của thời gian và bắt đầu lại một cuộc trò chuyện. Đôi khi, sự kết nối không cần phải ồn ào. Nó chỉ cần tồn tại, như một cánh cửa luôn mở, để khi chúng ta đủ can đảm, chúng ta có thể bước qua.

Tớ không biết tình bạn của chúng ta sẽ tiếp tục như thế nào. Có thể chúng ta sẽ nói chuyện thường xuyên hơn, hoặc lại bận rộn và thưa dần. Nhưng ít nhất bây giờ tớ biết rằng chúng ta chưa thực sự mất nhau. Và điều đó khiến tớ thấy nhẹ lòng.

Cảm ơn cậu vì đã trả lời tin nhắn của tớ tối qua. Chỉ một cuộc trò chuyện thôi, nhưng nó nhắc tớ rằng trong một thế giới rộng lớn, sự kết nối giữa con người vẫn có thể đưa những người tưởng đã xa quay trở lại gần nhau.

Bạn cũ của cậu