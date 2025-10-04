Nguy cơ cháy nổ đe dọa phá hỏng cầu đường

Sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng kéo dài nhiều giờ đồng hồ thiêu cháy rụi bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, gây ảnh hưởng chất lượng cây cầu, Bộ Xây dựng đã ban hành Chỉ thị 06/CT-BXD, yêu cầu Hà Nội xử lý triệt để các vi phạm trong quản lý hành lang an toàn đường bộ, đồng thời xóa bỏ toàn bộ bãi xe dưới gầm cầu.

Ngay sau đó, nhiều khu vực như gầm cầu Chương Dương, Vĩnh Tuy hay Ngã Tư Vọng đã được giải tỏa, các bãi trông giữ xe ngừng hoạt động, trả lại không gian thông thoáng cho đô thị.

Nhiều mối nguy hiểm đang rình rập ở chân cầu Thăng Long.

Thế nhưng, dưới chân cầu Thăng Long – cây cầu huyết mạch nối trung tâm Thủ đô với sân bay Nội Bài – vẫn tồn tại nhiều bãi tập kết ô tô, xe máy, vật liệu công trình, thậm chí cả nhà xưởng sửa chữa. Người dân còn dựng lưới B40, quây tôn, biến hành lang an toàn cầu thành “đất riêng” để kinh doanh.

“Chỉ cần xảy ra hỏa hoạn, hậu quả sẽ khôn lường. Không chỉ uy hiếp đến kết cấu công trình mà còn trực tiếp đe dọa an toàn giao thông trên tuyến huyết mạch này”, một người dân bức xúc chia sẻ.

Vi phạm tái diễn sau mỗi lần giải tỏa

Đại diện Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái – đơn vị được giao quản lý cầu Thăng Long – thừa nhận tình trạng lấn chiếm diễn ra tại hầu hết các trụ cầu với nhiều hình thức khác nhau.

Đủ các kiểu "bủa vây" ở dưới chân cầu Thăng Long.

Ông Nguyễn Đức Tuấn, Giám đốc Cổ phần Đường sắt Hà Thái, cho biết: “Phía bờ Bắc thuộc phường Đông Ngạc, chúng tôi đã phối hợp với chính quyền địa phương di dời xong phương tiện dưới gầm cầu.

Tuy nhiên, tại khu vực xã Vĩnh Thanh và Thiên Lộc, tình trạng phương tiện, nhà kho lấn chiếm vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Việc giải tỏa đã làm nhiều lần nhưng rồi đâu lại vào đấy”.

Nhiều hộ dân ngang nhiên biến chân cầu Thăng Long thành khu vực đỗ xe.

Ông Tuấn cũng nhấn mạnh, giải pháp căn cơ nhất là xây dựng hàng rào bảo vệ hành lang an toàn. Tuy nhiên, đến nay biện pháp này vẫn chưa được triển khai. Để chấm dứt tái lấn chiếm, công ty dự kiến đề xuất UBND TP Hà Nội và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho phép trồng cây, trải thảm cỏ hoặc dựng hàng rào kiên cố.

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, ông Nguyễn Thế Thành – Chánh Văn phòng UBND xã Vĩnh Thanh – thừa nhận tình trạng này kéo dài nhiều năm. Chính quyền huyện Đông Anh cũ từng nhiều lần ra quân giải tỏa, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, các điểm vi phạm lại tái diễn.

“Hiện xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể để xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm dưới gầm cầu Thăng Long. Chúng tôi kiên quyết trả lại hành lang an toàn cho công trình, đảm bảo an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ”, ông Thành khẳng định.

Nhà xưởng, bãi xe... dưới chân cầu Thăng Long đang là mối nguy hiểm ở đây.

Người dân đang chờ đợi những giải pháp mạnh tay, quyết liệt và đồng bộ hơn từ chính quyền thành phố, để các vi phạm dưới chân cầu Thăng Long không còn “tái xuất” như một vòng luẩn quẩn kéo dài nhiều năm nay.