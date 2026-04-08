Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tuấn - nguyên Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025, nguyên Chủ tịch HĐND TP nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Tiếp đó, hội nghị thông báo quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công, bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và ông Lê Văn Lợi - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam kiêm giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị chúc mừng 3 tân Phó trưởng ban. Ảnh: Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm.

Đây là những cán bộ được đào tạo bài bản, có phẩm chất, năng lực, bản lĩnh được thử thách, rèn luyện qua thực tiễn phong phú, trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, đặc biệt là có nhiều kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, trong hoạt động quản lý, nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, phát triển công nghệ và trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Ông Nguyễn Thanh Nghị nêu rõ hiện nay, các nhiệm vụ của Ban được giao có số lượng rất lớn, trong đó có nhiều nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là công tác nghiên cứu chuyên sâu gắn liền với hoạt động thực tiễn phong phú.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương mong muốn các tân Phó trưởng ban sẽ phát huy tốt nhất năng lực sở trường, kinh nghiệm công tác, đoàn kết thống nhất cùng tập thể lãnh đạo Ban tập trung triển khai có hiệu quả việc xây dựng các đề án trình Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị trong năm 2026 và trong cả nhiệm kỳ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 14 và các nghị quyết, chủ trương, đường lối.

Ông đề nghị 2 Viện Hàn lâm phối hợp tốt với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quyết định của Bộ Chính trị.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Ngọc Tuấn bày tỏ vinh dự được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương. Ông khẳng định sẽ luôn nỗ lực hết sức mình, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ được giao, phát huy sở trường, kinh nghiệm trong công tác. Ông mong muốn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của tập thể lãnh đạo ban và cán bộ của Ban.

Ông Trần Hồng Thái sinh ngày 4/8/1974, quê tỉnh Hà Tĩnh; trình độ chuyên môn Giáo sư, tiến sĩ chuyên ngành Khoa học Trái đất và Toán học.

Ông Lê Văn Lợi sinh ngày 10/12/1974, quê tỉnh Nghệ An; trình độ chuyên môn Giáo sư, tiến sĩ Triết học.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn sinh ngày 24/9/1966, quê TP Hải Phòng; trình độ chuyên môn tiến sĩ Kinh tế, kỹ sư Thủy lợi.



